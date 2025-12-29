Trump dijo que EE. UU. atacó una “gran instalación” en Venezuela, pero no presenta pruebas

Disfrazados de piratas y con imágenes de Trump, chavistas rechazan incautación de buques. Foto: EFE - RONALD PENA R

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó la semana pasada una “gran instalación” como parte de su campaña de presión contra Venezuela, una declaración que, de confirmarse, marcaría el primer ataque terrestre desde que su administración intensificó las operaciones militares contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni las agencias de seguridad estadounidenses han ofrecido detalles públicos que permitan verificar lo ocurrido.

La afirmación se produjo durante una entrevista radial con John Catsimatidis, empresario y donante republicano, en la emisora WABC de Nueva York. Trump habló del tema mientras explicaba las operaciones navales de EE. UU. para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas desde América Latina.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”, dijo el mandatario, sin precisar el lugar ni identificar explícitamente a Venezuela como el objetivo.

Funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times confirmaron que Trump se refería a una instalación vinculada al narcotráfico en territorio venezolano, pero se negaron a proporcionar información adicional. El Pentágono aseguró no tener nada que compartir y la CIA declinó hacer comentarios. Tampoco hubo confirmación oficial por parte del gobierno venezolano ni reportes independientes en el país que respalden la versión del ataque, de acuerdo con el NYT.

La falta de detalles no ha impedido que el comentario del presidente eleve la tensión. Trump ha advertido durante semanas que está dispuesto a ampliar la campaña militar con ataques en tierra contra objetivos en Venezuela, en el marco de su presión contra Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de estar implicado en redes de narcotráfico.

“Si se confirma, sería el primer ataque terrestre en Venezuela desde que comenzó el despliegue militar estadounidense en la región”, subrayó The Guardian.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que, según la administración Trump, transportaban cocaína. Estas operaciones han causado al menos 105 muertes, lo que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos legales, que las califican de ejecuciones extrajudiciales. La Casa Blanca sostiene que se trata de un conflicto armado contra “narco-terroristas” que solo puede enfrentarse con fuerza militar, según el NYT.

Estas acciones formaban parte de un plan en dos fases. La primera, ya en marcha, se centró en los ataques marítimos. La segunda, aún no anunciada oficialmente, contemplaba golpes contra instalaciones en tierra dentro de Venezuela, según personas familiarizadas con la planificación. En paralelo, Trump ha descrito la operación como una “cuarentena” marítima, mientras EE. UU. intenta interceptar buques petroleros y cortar una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Maduro.

Según The Guardian, una ofensiva militar directa en territorio venezolano podría requerir autorización del Congreso, algo que la administración no ha solicitado públicamente. Además, videos difundidos en redes sociales el 24 de diciembre mostraron una supuesta explosión en una zona industrial del estado Zulia, aunque el material no ha sido verificado de forma independiente.

Trump también ha reconocido públicamente que autorizó a la CIA a planear operaciones encubiertas dentro de Venezuela, que podrían incluir sabotaje o acciones psicológicas destinadas a presionar al gobierno de Maduro.

“Vamos a ir tras la tierra”, dijo el presidente durante una llamada con tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe, según CNN.

