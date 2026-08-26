Aeropuerto de Maiquetía retomará vuelos comerciales tras los terremotos en Venezuela

Señal de tránsito cerca de las terminales temporales del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuyas instalaciones sufrieron daños por los terremotos del 24 de junio. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía informó que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo de Venezuela y conexión con Caracas, volverá a recibir vuelos comerciales desde el próximo 1 de septiembre.

Las autoridades recomendaron a los viajeros comunicarse con sus respectivas aerolíneas para verificar cambios y reprogramaciones, mientras avanzan las labores de recuperación de las instalaciones, afectadas por el doble terremoto que golpeó al país y obligó al cierre del edificio principal desde el pasado 24 de junio.

Le recomendamos: Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de alcabalas policiales

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía fue cerrado luego de sufrir daños a causa de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,6, que afectaron a La Guaira y otras zonas del centro-norte de Venezuela. Ante la emergencia, la presidenta interina Delcy Rodríguez ordenó suspender las operaciones del principal aeropuerto del país, obligando a varias aerolíneas a modificar sus rutas y trasladar temporalmente sus vuelos al aeropuerto de Valencia, ubicado a unos 172 kilómetros de Caracas.

De acuerdo con el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), la reapertura contempla dos terminales para salidas y dos para llegadas, que atenderán vuelos nacionales e internacionales. Las instalaciones provisionales estarán equipadas con aire acondicionado, conexión wifi, servicio médico, estaciones de carga eléctrica y rampas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

El regreso de las operaciones estaba previsto inicialmente para el 24 de agosto, pero la fecha fue aplazada después de que durante los simulacros realizados en las carpas provisionales de las terminales nacional e internacional se detectaran algunas fallas que debían ser corregidas antes de reabrir al público.

Le podría interesar: Fuertes lluvias en Venezuela dejan seis desaparecidos e inundaciones en Caracas

El aeropuerto de Maiquetía, en el estado de La Guaira —la zona más afectada por los terremotos—, comenzó a recuperar sus actividades de manera progresiva. El pasado 5 de agosto se reanudaron los vuelos de carga, como parte de un proceso gradual para restablecer las operaciones del principal terminal aéreo de Venezuela.

Sin embargo, la reapertura total del edificio principal todavía no tiene una fecha definida y estará sujeta a los resultados de las evaluaciones estructurales que continúan en las instalaciones. Mientras tanto, Venezuela mantiene la recepción de ayuda internacional destinada a las labores de recuperación, incluida la remoción de escombros y la atención de las personas afectadas por los sismos. Desde junio, más de 73.000 personas han recibido atención hospitalaria.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com