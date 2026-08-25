Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de alcabalas policiales

Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana vigilan una manifestación en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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Delcy Rodríguez anunció este lunes, 24 de agosto, que en los próximos días serán eliminadas las alcabalas policiales en las ciudades y que, en su lugar, se reforzarán los mecanismos de patrullaje para garantizar la seguridad.

“Cuando hablamos de un Estado que acompaña, hablamos también de instituciones que funcionen mejor y que estén al servicio de las personas. En los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades. Y en su lugar, para garantizar una seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje”, afirmó.

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Rodríguez hizo el anuncio en un mensaje al país cuando se cumplen dos meses de los terremotos del 24 de junio. Durante su intervención, en la que hizo un balance de la respuesta a la emergencia y abordó distintos asuntos de interés nacional, no mencionó a Nicolás Maduro ni a Hugo Chávez.

Rodríguez administra Venezuela desde el 3 de enero de 2026, cuando asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En su mensaje de este lunes, centró su discurso en las acciones de su administración en materia de reconstrucción, servicios públicos, economía, seguridad, relaciones internacionales y reencuentro nacional.

Servicios, economía y otras promesas

Rodríguez aseguró que mantiene un plan nacional para mejorar progresivamente los servicios públicos, especialmente electricidad, agua, salud, educación y vialidad. En materia eléctrica, dijo que se han suscrito acuerdos para incorporar nuevos megavatios al sistema y que está en marcha un plan para ampliar la capacidad termoeléctrica.

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Sobre la atención tras los terremotos, informó que el sistema de salud atendió a casi 20.000 pacientes y que más de 25.000 venezolanos fueron acogidos temporalmente en campamentos. También señaló que se ha retirado 28% de los escombros, unas 580.000 toneladas, y que se han entregado 335 viviendas nuevas y recuperado otras 1.001. Añadió que más de 4.000 viviendas serán adjudicadas antes de finalizar el año.

En materia económica, afirmó que la producción petrolera supera los 1.230.000 barriles diarios, que se han suscrito 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas y que la Cepal proyecta un crecimiento de 6,5% para Venezuela este año. También aseguró que la brecha cambiaria pasó de casi 30% a 12,3% en los últimos dos meses.

Rodríguez también dijo que trabajan para reducir la burocracia y simplificar trámites, mientras que Venezuela avanza en la regularización de relaciones con organismos financieros internacionales y en el restablecimiento de vínculos diplomáticos con distintos países. Sobre el sistema penitenciario, informó que revisan las condiciones de los centros de reclusión junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En cuanto al llamado “reencuentro nacional”, afirmó que alcanzaron un primer acuerdo con un sector de la oposición representado en la Asamblea Nacional de 2015 y señaló que 1.046 venezolanos han sido liberados y 12.000 han recibido beneficios procesales.

“No voy a decirles que todo está resuelto, pero sí puedo decirles que tenemos claro el camino para avanzar”, afirmó.

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