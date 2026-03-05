American Airlines tendrá vuelos a Venezuela desde Miami, tras autorización de EE. UU.

Caracas y Maracaibo volverán a conectar con Miami. EE. UU. aprobó que Envoy Air, filial de American Airlines, opere en el país. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (Usdot, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles 4 de marzo, que ha dado su visto bueno para que la aerolínea American Airlines reanude operaciones aéreas hacia Venezuela desde el aeropuerto de Miami.

Las rutas aprobadas tendrían como destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y al Aeropuerto Internacional de La Chinita, en la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia.

Esta autorización permitiría a la aerolínea estadounidense operar estas rutas a través de su aerolínea regional de propiedad total, Envoy Air.

Vale recordar que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos anuló en enero de este año, la orden emitida en el 2019, que prohibía a las aerolíneas comerciales estadounidenses volar a Venezuela, una medida que había impedido la conectividad aérea directa entre ambos países por más de seis años.

American Airlines reanudaría sus servicios hacia Venezuela una vez que se completen los procesos regulares y se obtenga el permiso final otorgado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac), para fijar las fechas de operación.

Esta decisión se produce tras una reciente visita de la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) al aeropuerto de Maiquetía, como parte de la evaluación de los protocolos y condiciones de seguridad necesarios para garantizar la reanudación de vuelos comerciales.

La aerolínea estadounidense operó en Venezuela desde 1987 hasta 2019, operando las mismas dos rutas solicitadas actualmente.

Según fuentes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), confirmaron a El Pitazo, que American Airlines ha presentado oficialmente una solicitud para la explotación de las rutas Miami-Maracaibo y Miami-Caracas, y solo se espera la aprobación final para anunciar las fechas específicas de inicio de estos vuelos.

