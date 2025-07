Así fue el encuentro de un venezolano y su madre tras salir de la cárcel de Bukele

En Maracaibo, Jonaiker Alexander Molero espera junto a un cartel de bienvenida a su cuñado, Mervin Yamarte, quien fue repatriado de una cárcel en El Salvador. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Se van a pudrir aquí. Van a durar 300 años presos”. Maikel Olivera recuerda el mensaje que repetían sus carceleros en la megaprisión de pandilleros de El Salvador, un “infierno” que culminó este martes al reencontrarse con su madre en Venezuela.

Olivera fue excarcelado el viernes junto a 251 compatriotas deportados de Estados Unidos a El Salvador, donde estuvieron presos cuatro meses. Venezuela los canjeó por 10 ciudadanos y residentes de Estados Unidos presos en el país.

Para abrazarse, madre e hijo debieron aguardar cuatro días. Antes hubo trámites, chequeos médicos y entrevistas de los repatriados con la Fiscalía, que abrió una investigación contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por crímenes de lesa humanidad.

“Golpes las 24 horas”: denuncias de un venezolano que estuvo preso en El Salvador

Olivera llegó el martes a su barrio en Barquisimeto, a unos 400 km de Caracas, de donde salió hace un año rumbo a Estados Unidos, como tantos millones de venezolanos que emigraron por la crisis.

Pero apenas un mes y 24 días después de su llegada fue arrestado y acusado sin pruebas de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Cinco meses después fue enviado al Cecot, el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo que fue construido por Bukele para encerrar a pandilleros salvadoreños.

“Viví el verdadero infierno. Eran golpes las 24 horas”, recordó este hombre que cumplió sus 37 años en cautiverio. “Nos golpeaban por solo bañarnos. No nos visitaban ni (ofrecían) asesoría legal. Nada de eso. Nos decían: ‘Ustedes se van a pudrir aquí, van a durar 300 años presos’. Yo pensé que ya no iba a volver a Venezuela”.

“¡Volviste a nacer!”: la emoción del reencuentro entre un migrante venezolano y su familia

En el barrio, los vecinos salieron a recibir a Maikel con bocinas y aplausos. “¡Volvió, volvió!”, gritaron al verlo bajar del carro de la Guardia Nacional que lo llevó hasta su casa, mientras sus familiares se lanzaron encima y lo arroparon con una bandera.

“¡Volviste a nacer, mi amor!”, le dijo su madre, Olivia Rojas, mientras lo abrazaba y le cogía el rostro con sus manos, antes de apartarse unos centímetros para mirarlo detenidamente, incrédula.

El fiscal venezolano, Tarek William Saab, presentó testimonios de algunos de los retornados e imágenes con moretones en todo el cuerpo y marcas de balas de goma. Uno tenía la boca rota, otro una cicatriz en el hombro.

Venezuela, no obstante, enfrenta asimismo denuncias sobre torturas a opositores políticos, a quienes no se les permite contratar abogados privados. La Corte Penal Internacional investiga al Gobierno por delitos de lesa humanidad.

Entre los testimonios divulgados está el de Andry Hernández Romero, maquillador y estilista de 33 años, oriundo de Capacho, un pueblo en los Andes venezolanos, quien relató que fue abusado sexualmente.

“Bienvenido a tu patria”: la espera de una madre venezolana por su hijo

En el barrio Los Pescadores, en Maracaibo, a unos 700 km de Caracas, Mercedes Yamarte espera desde el viernes la llegada de su hijo, a quien quiere recibir con una fiesta. “Bienvenido a tu patria, te hiciste extrañar”, se lee en una pancarta en el muro de la casa.

Las horas pasan y Mervin no llega. La gente espera en sillas de plástico y bajo los árboles, que dan algo de sombra en medio de un calor infernal.

Una comisión de familiares y vecinos se trasladó hasta el comando militar, sitio al que debe llegar, para avisar su llegada. Transmiten en directo por TikTok, con unas 1.500 personas conectadas.

Mercedes no quita la mirada del teléfono. “Siete días atrás creía que me iba a morir de la tristeza”, dijo esta mujer de 46 años, que encabezó un movimiento de madres de migrantes venezolanos deportados y encarcelados en el Cecot.

“Que no se vaya más”: el grito de los allegados de migrantes venezolanos

Mercedes organizó protestas en Maracaibo y en Caracas, además de que se reunió con autoridades e hizo giras de prensa. “Tiemblo de la emoción. Que no se vaya más del país”, pidió la esposa de Mervin, Jeannelys Parra, de 28 años, que tras su partida a Estados Unidos en busca de empleo quedó sola con una hija de seis años.

Junto a su hermano Jonferson, de 22 años, Mervin llegó a Estados Unidos en 2023, tras una travesía a pie que comenzó en la selva del Darién. Un año después emprendieron viaje su hermano Juan, de 28, y su hermana Francis, de 19, pero la joven dio marcha atrás en México.

Tras las redadas ordenadas por Trump, Jonferson huyó a México y volvió al país en un vuelo pagado por el Gobierno venezolano. Juan, entretanto, permanece escondido en Estados Unidos y trabaja en construcción, mudándose de un sitio a otro para evitar ser detenido.

Mis hermanos “son muchachos sanos”, dijo Jonferson: “No tienen ningún tipo de delincuencia, nada. Es gente humilde que salió por un mejor futuro y terminó en esta pesadilla”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com