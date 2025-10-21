Logo El Espectador
Chevron en Venezuela: entre los beneficios económicos y las críticas políticas

Chevron goza de una influencia inusual en la Venezuela socialista, lo que le permite al coloso energético beneficiarse de lo que pueda surgir de la crisis entre Washington y Caracas.

Simon Romero y Anatoly Kurmanaev | The New York Times
21 de octubre de 2025 - 12:02 p. m.
Foto: AFP - ROBYN BECK

El gobierno de Donald Trump ha duplicado la recompensa ofrecida por el líder autocrático de Venezuela, lo califica de “narcoterrorista” y ahora amenaza con realizar ataques militares en suelo venezolano.

Sin embargo, aunque la presión sobre el presidente Nicolás Maduro ha aumentado, este ha encontrado un pilar de apoyo en una de las mayores empresas petroleras estadounidenses.

Las exportaciones venezolanas de petróleo subieron en septiembre a su nivel más alto en cinco años, impulsadas en parte por la reanudación de las actividades de Chevron...

ERWIN JIMENES(18151)Hace 29 minutos
Plata es plata .
