Chevron en Venezuela: entre los beneficios económicos y las críticas políticas

Chevron consolida su poder en Venezuela y se vuelve pieza clave entre Maduro y Washington, pese a las sanciones y tensiones. Foto: AFP - ROBYN BECK

El gobierno de Donald Trump ha duplicado la recompensa ofrecida por el líder autocrático de Venezuela, lo califica de “narcoterrorista” y ahora amenaza con realizar ataques militares en suelo venezolano.

Sin embargo, aunque la presión sobre el presidente Nicolás Maduro ha aumentado, este ha encontrado un pilar de apoyo en una de las mayores empresas petroleras estadounidenses.

Las exportaciones venezolanas de petróleo subieron en septiembre a su nivel más alto en cinco años, impulsadas en parte por la reanudación de las actividades de Chevron...