¿Cómo apostillar antecedentes penales de Venezuela?

El Certificado de Antecedentes Penales es un documento que permite demostrar si una persona tiene o no registros judiciales en Venezuela. Para que este documento sea válido internacionalmente, debe ser apostillado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE). El proceso es completamente gratuito, 100 % digital y debe hacerse de forma personal desde la plataforma oficial. Si quiere saber cómo hacerlo, a continuación, le contamos cada paso.

Apostillar antecedentes penales en Venezuela

Antes de realizar el procedimiento, debe tener:

El certificado vigente en formato digital (PDF). Estar registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica del MPPRE. Poseer un correo electrónico activo y datos personales actualizados.

¿Cómo solicitar antecedentes penales apostillados en Venezuela?

No necesita pagar ni asistir a una cita. El proceso es completamente digital. Para hacerlo debe:

Ingresar a la página oficial del MPPRE Registrarse con su cédula o RIF, correo y crear contraseña. Iniciar sesión y dirigirse al módulo Documentos. Seleccionar Certificado de Antecedentes Penales, la opción permite apostilla electrónica sin cita consular. Cargar el PDF y datos del país al cual se dirige. Enviar la solicitud. El sistema le informará por correo cuando el archivo esté listo. Descargue su apostilla en formato PDF (usualmente en menos de 10 días hábiles).

¿Cuánto cuesta apostillar los antecedentes penales en Venezuela?

El trámite de apostilla de documentos en Venezuela es gratuito, según lo establece el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. No requiere intermediarios, pero hay que recalcar que sí requiere pagar el arancel de verificación en Venezuela, que es de 21,41 bolívares por documento.

La apostilla de antecedentes penales venezolanos es un requisito esencial para migrantes que desean demostrar su buena conducta ante gobiernos extranjeros. El procedimiento es personal, gratuito y completamente en línea. Los ciudadanos podrán obtener su documento apostillado sin complicaciones ni riesgos. Se recomienda siempre utilizar los sitios oficiales del gobierno para evitar fraudes o demoras.

