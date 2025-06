Venezuela repite como la economía menos competitiva del mundo, dice ranking 2025

Un hombre cruza por una calle en Caracas (Venezuela). El IMD ubicó a Venezuela como la economía menos competitiva del mundo por segundo año consecutivo. Puntaje: 25,5 sobre 100. Foto: EFE - RONALD PEÑA R.

Venezuela volvió a ocupar el último lugar en el Índice de Competitividad Mundial 2025, elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD) con sede en Suiza. Con un puntaje de 25,5 sobre 100, el país se ubicó en el puesto 69 entre las 69 economías evaluadas, repitiendo la posición que ya había ocupado en 2024.

El informe analiza 20 variables agrupadas en cuatro grandes áreas: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. Venezuela obtuvo los peores resultados en todas estas categorías, consolidándose como la economía menos competitiva del mundo según los criterios del estudio.

“En un entorno global fragmentado, la cooperación entre el sector público y el privado es esencial para mantener la competitividad. Esa articulación sigue ausente en el modelo venezolano actual”, advirtió Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial del IMD.

América Latina también muestra un bajo desempeño

En el contexto latinoamericano, los resultados tampoco fueron alentadores. Chile fue el mejor posicionado de la región, en el puesto 42, seguido por Puerto Rico (45), Colombia (54) y México (55). Argentina se ubicó en el lugar 62, mientras que Venezuela fue la única economía latinoamericana en ocupar el último lugar del ranking global.

El informe combina datos estadísticos con encuestas a líderes empresariales en cada país. En el caso de Venezuela, los principales obstáculos identificados fueron la desconfianza institucional, la inseguridad jurídica, el entorno adverso para la inversión y la inflación crónica.

Las economías más competitivas en 2025

El ranking fue liderado por Suiza (100), Singapur (99.4)y Hong Kong (99.2), tres economías caracterizadas por su apertura al comercio internacional, estabilidad macroeconómica y entornos institucionales sólidos. También destacaron países como Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Irlanda y Suecia.

Estados Unidos, que en ediciones anteriores se ubicaba entre los primeros cinco lugares, descendió al puesto 13. China, por su parte, aparece en el lugar 16, mostrando un mejor desempeño que la mayoría de las economías latinoamericanas.

