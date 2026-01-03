¿Cómo llegamos hasta acá?: así se gestó y se fue cerrando el cerco sobre Venezuela

Fotografía de la Marina estadounidense que muestra el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford en aguas internacionales. Imagen de referencia. Foto: EFE - @NAVSOUS4THFLT

La escalada militar que culminó con el anuncio este sábado de que Nicolás Maduro, presidente venezolano, estaba en custodia de EE. UU. comenzó de forma secreta en agosto del año pasado.

En ese momento, Donald Trump, presidente estadounidense, firmó una directiva secreta (reportada luego por medios como The NewYork Times) en la que autorizaba el uso de fuerzas militares contra los carteles de droga de Latinoamérica.

Bajo esta directiva, las fuerzas estadounidenses comenzaron a desplegar barcos de guerra y efectivos cerca a las costas de Venezuela desde septiembre, que incluyeron aviones de combate de última generación estacionados en Puerto Rico.

Para diciembre del año pasado, información independiente daba cuenta de al menos ocho barcos de guerra en superficie (destructores y plataformas de asalto anfibio) y un submarino nuclear, de acuerdo con información de la Marina estadounidense.

Entre las embarcaciones desplegadas en el Caribe se encuentra el portaviones Gerald R Ford, la nave de guerra más poderosa en el planeta y la punta de lanza de las operaciones militares de ese país en el mundo.

Además de esto, en la región se desplegaron aviones de combate, con capacidades de bombardeo de precisión, helicópteros de ataque y de transporte de tropas, así como aviones espía y de reconocimiento.

Al momento de la captura de Maduro, anunciada por Trump a través de un mensaje en su red social (Truth Social), se contabilizaban al menos 15.000 tropas en el Caribe y en inmediaciones de las costas venezolanas.

Entre la llegada de barcos y el anuncio de este sábado se dieron los ataques contra lanchas que, según EE.UU., transportaban drogas. Vale aclarar en este punto que este país no ha proveído evidencia para soportar estas afirmaciones, por un lado.

Por el otro, analistas en defensa y derecho internacional han puesto en entredicho la legalidad de estos ataques contra embarcaciones civiles en aguas internacionales.

Producto de estas acciones, que han sido desarrolladas tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental, han muerto un estimado de 115 personas, según cifras reportadas por medios internacionales.

La siguiente escalada de las operaciones contra Venezuela vino en la forma de interceptaciones a tanqueros con petróleo venezolano, lo que fue reforzando la política de un bloqueo contra el país latinoamericano, cuya economía depende totalmente de las exportaciones de petróleo.

Vale recordar que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero apenas vende 1 % de este crudo, cortesía de los años de sanciones, parálisis estatal y crisis económica en la que ha vivido el país durante el régimen de Maduro, quien gobernaba desde 2013.

A principios de diciembre, EE. UU. incautó un buque cisterna que iba cargado con petróleo venezolano en ruta a Asia. La embarcación estaba en la lista de petroleros sancionados por pertenecer a la llamada “flota fantasma”, que se dedica a mover crudo desde y hacia países bajo sanciones internacionales.

Hacia finales del mes pasado interceptó otro barco petrolero, pero que no estaba en la lista de embarcaciones sancionadas. Y pocos días después intentó abordar una tercera embarcación de este tipo.

