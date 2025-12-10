¿Cómo logró María Corina Machado salir de Venezuela? Esto revela The Wall Street Journal

Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La líder opositora María Corina Machado, galardonada este miércoles 10 de diciembre con el Premio Nobel de la Paz, no pudo asistir a la ceremonia de entrega en Oslo debido a complicaciones en su viaje. No obstante, se espera que arribe a la capital noruega en horas de la noche.

Su paradero en Venezuela se mantiene en secreto, pues permanece en la clandestinidad desde 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro se perpetuó en el poder sin reconocer los resultados electorales que daban como vencedor al candidato opositor Edmundo González, aliado cercano de Machado.

El medio The Wall Street Journal reveló este miércoles que Machado habría recibido ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela. Según el diario, la opositora abordó un barco en la costa occidental venezolana rumbo a la isla caribeña de Curazao.

Su aparente huida clandestina ocurrió un día antes de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Por esta razón no logró llegar a tiempo; aun así, su hija, Ana Corina Sosa Machado, afirmó que su madre mantendría su “promesa” de llegar a Oslo.

“Aunque no ha podido estar aquí ni participar en esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa”, dijo. “Y por eso, con toda la alegría que tengo en el corazón, puedo deciros que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, afirmó Sosa Machado durante el acto del Nobel.

La salida de la galardonada ha sido blanco de suposiciones y teorías, incluso del propio régimen, que difundió que Machado llevaba días fuera de Venezuela. También se afirmó que había escapado en un avión estadounidense que transportaba deportados venezolanos, según El País.

De acuerdo con The Wall Street Journal, los aliados de la líder opositora trabajaron arduamente para mantener en secreto su viaje y proteger su seguridad. En una llamada telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel —publicada en el sitio web del Premio de la Paz—, Machado reveló que “muchas personas” pusieron en riesgo sus vidas para hacer posible su llegada a Oslo.

“Les estoy muy agradecida. Y esto es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, dijo, añadiendo que estaba a punto de subir a un avión. “Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarles de que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo. Me dirijo a Oslo ahora mismo”.

El Comité del Nobel no especificó dónde se encontraba Machado al momento de la llamada por razones de seguridad. El régimen chavista, liderado por Nicolás Maduro, a través del fiscal general Tarek William Saab, amenazó con declarar a María Corina Machado “prófuga de la justicia” si abandona Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz, citando múltiples investigaciones penales en su contra, según Infobae.

Esta no es la primera vez que la opositora es amenazada por el régimen. En enero de 2025, fuerzas leales a Maduro rodearon la casa de su madre en Caracas con militares, instalaron alcabalas, cortaron la energía y sobrevolaron drones para intimidarla.

En mayo, cinco de sus colaboradores clave de la oposición —refugiados por un año en la embajada argentina en Caracas, bajo estricta vigilancia policial— escaparon en una operación clandestina respaldada por Estados Unidos, cuyos pormenores siguen envueltos en secreto, de acuerdo con El País.

