Congresistas demócratas critican el levantamiento de sanciones de EE. UU. a Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estrecha la mano del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, después de su reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Foto: AFP - Agencia AFP

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Los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense acusaron al presidente Donald Trump de priorizar el petróleo venezolano por encima de la democracia, luego de conocer que la líder chavista Delcy Rodríguez fue sacada de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

A través de un mensaje en la red social X, el comité la calificó a ella de “co-conspiradora brutal” de Nicolás Maduro en “robar las elecciones y reprimir a los venezolanos”. Tres meses después del derrocamiento por la fuerza del sucesor de Hugo Chávez, “ella está fuera de la lista de sancionados de Estados Unidos con cero planes de reforma y cuando su régimen sigue acosando y encarcelando a sus opositores políticos”, según los legisladores.

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Delcy was Maduro's brutal co-conspirator to steal an election and repress Venezuelans.



3 months later she's off the US sanctions list, with zero plans for reforms and her regime still harassing and jailing its political opponents.



Trump doesn’t care about Venezuela's… pic.twitter.com/Mu8OEeYjf7 — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) April 3, 2026

Esta crítica se suma al debate bipartidista alrededor de Venezuela, sobre todo después del ataque estadounidense llevado a cabo en Caracas el 3 de enero. Quienes apoyan al mandatario republicano y a su política piensan que eso es un paso pragmático para estabilizar el país y abrir oportunidades económicas. Los detractores, en cambio, piensan que es un movimiento de cara a sacar provecho de los recursos venezolanos, como el peróleo.

Rodríguez celebró la decisión estadounidense y en su perfil de redes sociales escribió que se trata de “un paso significativo en la dirección correcta para normalizar y fortalecer las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este progreso y determinación finalmente conducirán al levantamiento de las sanciones adicionales vigentes contra nuestro país”.

El retiro de las sanciones contra Rodríguez se suma a los acercamientos que la funcionaria ha tenido con Estados Unidos desde que asumió el mando de Miraflores. De hecho, ella ha recibido a altos cargos del gobierno de Trump, como el secretario de Energía, Chris Wright. Desde Estados Unidos, Trump ha dicho en varias ocasiones que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo” al frente de Venezuela.

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