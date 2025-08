Daniel Ortega dice que Hugo Chávez “resucitó” y lo compara con Jesucristo. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El pasado 28 de julio, durante un acto oficial en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rindió homenaje al exmandatario venezolano Hugo Chávez, en conmemoración del 71º aniversario del nacimiento del líder bolivariano.

Ortega declaró en el evento que Chávez “es un santo, nació como santo y se comportó como un santo”.

🔑 Ortega santifica a Chávez (las claves, por si tiene afán)

Ortega rindió homenaje a Chávez con un discurso cargado de simbolismo religioso, en el que llegó a “canonizarlo” y declarar que sigue vivo.

La ceremonia coincidió con el aniversario de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro, actual líder de Venezuela, se proclamó presidente sin mostrar las actas que lo certificaban.

El mandatario nicaragüense afirmó que el líder fallecido tenía “un corazón tan grande como el de Jesucristo” y lo presentó como un modelo para otros pueblos.

👉 ¿Por qué importan las palabras de Ortega?

El acto encabezado por el mandatario nicaragüense no solo conmemoró el nacimiento de Hugo Chávez, sino que también reafirmó una narrativa impulsada desde hace años por el chavismo, que mezcla lo religioso con lo político para exaltar su figura.

Al declarar que Chávez “resucitó” y compararlo con Jesucristo, Ortega se sumó al discurso promovido por Nicolás Maduro, en el que el expresidente venezolano es presentado casi como una figura sagrada.

Esta exaltación se dio en medio de un contexto marcado por denuncias de autoritarismo tanto en Nicaragua como en Venezuela, donde los gobiernos intentan sostener su legitimidad apelando al simbolismo y al culto a la personalidad.

📌 Las afirmaciones de Ortega sobre Chávez

La fecha del evento coincidió con el primer aniversario de las elecciones presidenciales en Venezuela, cuya transparencia fue ampliamente cuestionada por la oposición y observadores internacionales. En ese contexto, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, se proclamó vencedor sin presentar las actas de votación y pese a las denuncias de fraude por parte del candidato opositor Edmundo González.

Sin embargo, el foco del día en Managua estuvo en el fallecido. Ortega, en su discurso difundido por la agencia EFE, aseguró que el exmandatario “tenía un corazón inmenso” y lo comparó con Jesucristo.

“Con un corazón tan grande como el de Jesucristo”

“Desde el primer momento sentí su firmeza, su ternura y un corazón tan grande, tan bueno, como el de Nuestro Señor Jesucristo”, afirmó el líder nicaragüense. Según Ortega, Chávez “llevaba beneficios a su pueblo” y también a “muchos pueblos, muchas naciones, incluyendo a Nicaragua”.

El mandatario sandinista ha mantenido una relación estrecha con el régimen chavista y ha replicado muchas de sus prácticas autoritarias, según afirman algunas Organizaciones No Gubernamentales.

A pesar de haber perseguido a la Iglesia católica en Nicaragua, Ortega no dudó en apropiarse simbólicamente del rol de la Congregación para las Causas de los Santos, organismo del Vaticano encargado de estudiar las canonizaciones.

Sin ningún tipo de proceso eclesiástico, Ortega afirmó: “Chávez es de los que, como Cristo, a los pocos días de ser crucificado, resucitó. Chávez está vivo, está resucitado, está en todos nosotros”.

Críticas y simbolismos en medio de crisis

El discurso del mandatario nicaragüense se da en un contexto en el que su gobierno ha sido señalado por la represión a opositores, el cierre de medios de comunicación y la expulsión de organizaciones religiosas.

Según exponen académicos como Luis Alonso Hernández, la exaltación del expresidente como figura casi divina se inscribe en una estrategia que busca reforzar la narrativa revolucionaria con tintes místicos.

El análisis pone de relieve que en medio de crisis políticas tanto en Nicaragua como en Venezuela, los homenajes oficiales y la retórica espiritual continúan siendo herramientas de legitimación utilizadas por sus respectivos gobiernos.

