“Decisiones difíciles con inevitables consecuencias”: Padrino López tras su destitución

El exministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante la conmemoración del 34 aniversario del fallido golpe de Estado. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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El exministro de Defensa de Venezuela y principal aliado de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, reflexionó recientemente sobre su gestión en el cargo, destacando “decisiones difíciles” y su misión, según el exitosa, de prevenir una guerra.

López, señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales responsables de la represión en Venezuela durante los últimos años, publicó en sus redes sociales: “En este proceso de reconciliación impulsado por la República (…) reconozco que, durante mi gestión al frente del Ministerio de Defensa, tomé decisiones difíciles con sus inevitables consecuencias”.

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“A tales decisiones siempre las orienté hacia la paz y la preservación de la vida de venezolanos y venezolanas”, añadió, sin precisar a qué medidas o eventos específicos aludía ni detallar sus efectos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Padrino López de su cargo como ministro de Defensa el pasado 18 de marzo, una decisión sorprendente dada la relevancia del militar en el régimen chavista durante décadas. Fue reemplazado por el general Gustavo González López.

El exministro también advirtió que, de haberse desatado una “guerra fratricida” en el país, el sistema democrático habría quedado hecho añicos en una “perversa vorágine de golpes y contragolpes”, con la “inevitable consecuencia de la anarquía, el caos, la desolación y la anomia”.

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López afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue provocada al “aventurismo y la barbarie” por supuestos sectores extremistas, y agregó: “El Estado se defendió con determinación y la FANB se colocó en primera línea, cual muro de contención, tarea que le hizo víctima de ofensas, odio e infamias”.

En su publicación, omite toda referencia al 3 de enero y a la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Asimismo, no aclara cómo, tras más de una década como ministro de Defensa, no logró evitar una incursión extranjera de tal magnitud en suelo venezolano.

Tampoco dio detalles ni explicó qué pudo haber motivado a Rodríguez a decidir su destitución.

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