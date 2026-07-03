Delcy Rodríguez atribuye el desorden tras el terremoto a “laboratorios mediáticos”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa este jueves. Foto: EFE - IVÁN CÁRDENAS

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este jueves 2 de julio, una rueda de prensa a medios internacionales, la primera desde que asumió el Gobierno y la primera tras los dos terremotos que sacudieron La Guaira. Durante su intervención, en la que abordó la catástrofe natural que ha dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos, Rodríguez defendió la gestión de su Gobierno frente a la emergencia.

En esta destacó la rapidez de los esfuerzos de rescate venezolanos, la cronología exacta de los mismos y aseguró que activó la coordinación internacional apenas tres horas después del sismo.

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“Hicimos todo lo que está en nuestra manos y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más”, afirmó Rodríguez.

Ante las preguntas de El País sobre la rapidez de la respuesta oficial tras el terremoto, la escasa presencia de funcionarios durante las primeras labores de rescate y la falta de recursos básicos —desde maquinaria pesada hasta implementos para registrar e identificar a las víctimas—, Rodríguez aseguró que el Gobierno actuó de manera inmediata.

La mandataria afirmó que las órdenes para movilizar a la fuerza pública se emitieron sin demora y detalló que, una semana después del sismo, había 19.000 efectivos civiles y militares desplegados en la zona afectada. Según explicó, durante las primeras 24 horas participaron cerca de 4.000 funcionarios, cifra que aumentó a 11.000 al cumplirse las primeras 48 horas.

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Rodríguez admitió que algunos equipos de rescate tardaron hasta dos días en llegar a determinadas comunidades, aunque sostuvo que los retrasos obedecieron a las carreteras bloqueadas por los escombros y no a una respuesta tardía o a la falta de acción por parte del Estados.

Adicionalmente, al ser confrontada por otros medios por las versiones que estos expusieron sobre los venezolanos que se sienten “olvidados” por su gobierno, afirmó que eran nociones falsas y que se trataba de “laboratorios mediáticos”, a los que responsabilizó por aumentar el caos en el acceso por carretera a La Guaira, la zona cero de la catástrofe.

Rodríguez atribuyó ese caos inicial no a la voluntad espontánea de los venezolanos, sino a intenciones políticas: “La matriz mediática inicial creada en laboratorios fue ‘bajen todos a La Guaira’, con el objetivo de generar desorden, obstaculizar las tareas de búsqueda y rescate... Los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices”, señaló.

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Al ser consultada sobre las morgues improvisadas al aire libre, las dificultades para identificar a las víctimas y la saturación de los cementerios, Rodríguez rechazó las críticas y aseguró que el Gobierno mantiene un registro preciso del número de fallecidos.

La presidenta encargada explicó que todos los cuerpos son sometidos a un protocolo de identificación, que incluye la verificación de huellas dactilares o, cuando estas no pueden utilizarse, el análisis de la dentadura por especialistas en medicina forense. Según indicó, este proceso se realiza de manera coordinada entre el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamed), la Fiscalía General y el Registro Civil.

Frente a las denuncias de familias que afirman no encontrar información sobre sus seres queridos o espacio para darles sepultura, Rodríguez fue enfática al asegurar que “nadie va a una fosa común” y sostuvo que todas las víctimas reciben el tratamiento correspondiente conforme a los protocolos oficiales.

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