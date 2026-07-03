Un voluntario rescató a 60 personas en Venezuela; tras denunciar al gobierno desapareció

Wilmer Cruz rescató a 60 personas del terremoto en Venezuela. Luego denunció al gobierno venezolano por abandonar a las víctimas y desapareció. Foto: AFP y Archivo Particular - AFP y Archivo Particular

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Wilmer Antonio Cruz, más conocido en redes sociales como “El Topo de La Guaira”, estuvo descendiendo entre los escombros con las manos desnudas para sacar sobrevivientes del terremoto que azotó el norte del país el pasado 24 de junio. Según los relatos en la zona de la tragedia, logró rescatar a cerca de 60 personas, antes de denunciar públicamente al gobierno de Delcy Rodríguez por abandonar a las víctimas. Desde la noche del pasado miércoles, 1 de julio, nadie sabe dónde está.

“Los materiales que necesitamos, por lo menos que sea enterrar mi familia, o verla por última vez… tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos, y no nos han ayudado”, dijo Cruz entre lágrimas en declaraciones a medios de comunicación, mostrando sus manos destrozadas por las jornadas extenuantes de trabajo voluntario en la zona del complejo de viviendas OPPPE 26, una de las más devastadas en La Guaira.

“No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada, lo que necesito son máquinas, por favor”, expresó, destacando que los rescatistas extranjeros sí habían llegado a ayudar ante la ausencia del Estado.

Según reportó El Nacional, el rescatista habría sido detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Un familiar le dijo a Monitoreamos que el grupo de rescatistas que integraba Cruz necesitaba un martillo eléctrico para romper una viga. En ese momento, un grupo de hombres vestidos de negro se acercó ofreciendo la herramienta. Le dijeron a Cruz que debía ir solo. Él aceptó ir, pero no volvió.

Horas antes de su desaparición, alguien le advirtió: “Tú no sabes con quién te metiste”.

Su familia y organizaciones de derechos humanos exigen información sobre su paradero.

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“Condenamos la desaparición de Wilmer Antonio Cruz, conocido como ‘El Topo de La Guaira’, y exigimos su aparición con vida y liberación inmediata”, señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

“Exigimos información sobre el paradero de Wilmer Antonio Cruz y responsabilizamos al Estado venezolano por su integridad física. Quien dedicó días enteros a salvar vidas no puede convertirse ahora en una nueva víctima”, publicó por su parte la ONG Un Mundo Sin Mordaza.

En redes sociales se especula que estaría en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin embargo, el gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el caso hasta el momento.

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