Delcy Rodríguez llama “amigo y socio” a Donald Trump y pide el fin de las sanciones

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, calificó a Donald Trump como “amigo y socio” durante un discurso el 26 de febrero de 2026 en Caracas, en respuesta a las palabras del presidente estadounidense en su discurso de la Unión.

“Como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”, dijo Rodríguez.

La presidenta encargada celebró la “nueva agenda de cooperación” entre ambos países, iniciada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, y exigió el fin inmediato de las sanciones y el “bloqueo” económico, argumentando que perjudican a la juventud venezolana.

También, afirmó que Venezuela “nunca ha sido enemiga” de EE. UU. y siempre ha promovido amistad geopolítica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó durante su discurso sobre el estado de la Unión su política hacia Venezuela como una “victoria colosal” para la seguridad nacional, prometió un “nuevo inicio” para los venezolanos, destacó que EE. UU. recibió más de 80 millones de barriles de petróleo venezolano como parte de una “nueva amistad y cooperación” y dijo que trabaja con la presidenta interina Delcy Rodríguez para lograr beneficios económicos mutuos.

Las relaciones entre ambos países se han fortalecido desde la captura del líder chavista Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Esto impulsó la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas y la reanudación de tratados comerciales sobre petróleo.

Sin embargo, los bloqueos persisten y se evidencian en la batalla legal que enfrenta Maduro en Nueva York, pues el Departamento del Tesoro no ha otorgado la licencia especial para que el gobierno venezolano financie su defensa legal, según lo denunció su abogado.

