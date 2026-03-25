Delcy Rodríguez participará de un foro en Miami en el que estará Donald Trump

Esta será la primera aparición destacada en un foro internacional de alto nivel de Delcy Rodríguez desde el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, tras un ataque de Estados Unidos en Caracas. Foto: EFE - Ronald Peña R.

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Delcy Rodríguez participará este miércoles de forma virtual en un foro económico que se celebra en Miami, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervendrá el próximo viernes.

Según le confirmaron a EFE organizadores del foro FII Priority en Miami Beach, la nueva líder chavista intervendrá de manera remota en el evento, que se celebra entre el miércoles y el viernes, y reunirá a líderes globales del ámbito económico y tecnológico.

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Allí, de acuerdo con la agenda del día, será la protagonista de una charla informal dentro del bloque especial “The New Latam Order”, dedicado a redefinir el rol de América Latina en el nuevo orden económico mundial. Esta será su primera aparición destacada en un foro internacional de alto nivel desde el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, tras un ataque de Estados Unidos en Caracas.

El encuentro, centrado en inteligencia artificial e inversiones, congrega a más de 1.000 líderes empresariales y figuras internacionales, entre ellos el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, además de altos ejecutivos y responsables políticos. El foro concluirá el viernes con la participación del presidente Trump.

La intervención de Rodríguez se produce en medio de la compleja relación entre Washington y Caracas tras la operación militar del pasado 3 de enero en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

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Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro, quien comparecerá este jueves, junto con su esposa Cilia Flores, ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y corrupción.

El FII Priority, que se celebra en Miami Beach durante tres días, forma parte de una serie de encuentros globales que reúne a líderes, inversores y responsables políticos para debatir sobre los principales retos económicos y tecnológicos a nivel internacional.

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