Denuncian reclutamiento forzado en Venezuela para la milicia que impulsa Maduro

Nicolás Maduro en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de los llamados de enlistamiento a la Milicia Bolivariana que ha hecho Nicolás Maduro frente a las recientes movidas de Estados Unidos con respecto a Venezuela, como el envío de buques por el mar Caribe, se han conocido denuncias sobre reclutamiento forzado. Así lo dieron a conocer reportes de prensa y un comunicado publicado por una ONG.

La organización Laboratorio de Paz informó esta semana su preocupación alrededor de las acciones relacionadas con la campaña oficial “Yo me alisto”, impulsada por el Gobierno venezolano, con la cual se estaría obligando a las personas –incluyendo adolescentes- a inscribirse en la milicia y a grabar videos en apoyo a esta iniciativa.

Diversos testimonios señalaron que esta campaña ha derivado en prácticas de alistamiento forzoso de personas, incluyendo empleados públicos y menores de edad, lo que constituye la violación a los derechos humanos, según la entidad.

En el centro del problema está que la directriz del régimen estaría desconociendo el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar. Por ello, Laboratorio de Paz aseguró que “coaccionar a empleados públicos para que participen en actos de alistamiento o para que graben videos de propaganda viola su derecho a la libertad de conciencia, de asociación y de expresión, reforzando el clima de intimidación laboral que impera en el sector público”.

José Amalio Graterol, abogado y secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, denunció en la red social X que en San Agustín, El Cementerio y otras zonas populares de Caracas también se está llevando a cabo reclutamiento forzoso. “El régimen usa la pobreza y la amenaza para alimentar su maquinaria de control social”, dijo en su perfil.

Cabello puede desmentir lo que quiera, pero la realidad no se tapa con propaganda. Sí están reclutando jóvenes, no solo en San Agustín, también en El Cementerio y otras zonas populares de Caracas. El régimen usa la pobreza y la amenaza para alimentar su maquinaria de control… https://t.co/lWOsVlxMh3 — José AMALIO Graterol (@JoseAGraterol) August 29, 2025

Además, unos habitantes de las comunidades mineras de Tumeremo y El Dorado, en el estado de Bolívar, le relataron a la periodista Sebastiana Barráez, para Infobae, que en la madrugada del jueves 28 de agosto unidades del Ejército comenzaron a detener jóvenes en las calles.

“Se llevaron a los que encontraban. Nos dijeron que a las 10:00 p. m. arrancaría la recluta, pero no lo creíamos. Al final, era cierto”, denunció una mujer. Fuentes locales señalaron que en puntos como Los Arenales y La Camorra los militares se desplazaron en camiones y camionetas, captando a hombres jóvenes para sumarlos a las filas de la milicia.

De su lado, Maduro aseguró el lunes que 8′200.000 personas están alistadas para defender a Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos. En una rueda de prensa internacional, indicó, además, que la movilización “va a ser continua” y “permanente”.

El #Yo me alisto por Venezuela ha sido utilizado por altos funcionarios del régimen para que la población se inscriba y haga presencia en los centros de reclutamiento. Desde hace días, la oposición encabezada por María Corina Machado catalogó la convocatoria como un fracaso y una instrumentalización de los venezolanos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com