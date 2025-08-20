Despliegue de buques de EE. UU. hacia Venezuela: entre verdades y humo, ¿qué podemos creer?

Paralelo a las amenazas de Estados Unidos con buques de guerra, Venezuela ha vuelto a recibir buques carguero de combustibles en el lago de Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

El despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en las costas de Venezuela ha puesto a toda Latinoamérica en alerta máxima, con líderes como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezando las denuncias contra una intervención militar. Sin embargo, en un momento tan crítico, hay que tomar todos los anuncios con pinzas y respirar un momento.

Vamos a contarle lo que se sabe de esta saga de eventos y ustedes mismos concluirán por qué hay que tomarlo todo con mesura.

¿Tiene miedo el régimen de Maduro?

Como señala el periodista Juan Diego Quesada, “el chavismo aplicó con mucho éxito el psicoterror. Ahora lo sufre”.

Luego de aterrorizar a todos en Venezuela con sus métodos de represión, la cúpula del poder estaría asustada por lo que está ocurriendo. Y cómo no: las medidas que ha tomado Washington son similares a las que se adoptaron para acabar con Osama Bin Laden y Qasem Soleimani.

En redes y decenas de medios de comunicación se ha alimentado la hipótesis de que Washington estaría preparándose para dar el golpe final en Caracas. Por esto, José de Jesús Palmar, sacerdote y activista venezolano, advirtió que el régimen intensificaba su crueldad contra los más de 800 presos políticos que hay en el país.

A esta hora (11:07pm) El narcorégimen arrecia su crueldad: presos políticos aislados en mazmorras, sometidos a niveles de represión jamás vistos. Los quieren presentar como “rehenes” para intentar frenar la “Operación Caribe Sur”. Crimen de lesa humanidad a plena luz del mundo.… — Padre José Palmar (@PadreJosePalmar) August 20, 2025

No sorprendería que el régimen aumente la tortura contra los presos políticos en un momento de crisis, pues es algo ampliamente documentado por organizaciones internacionales, lo que da credibilidad a estas denuncias.

Sin embargo, luego está la información realista sobre el despliegue de los buques como tal.

¿Cuál es la información sobre los buques?

La primera pregunta que deben hacerse en medio de esta infodemia sobre la crisis en Venezuela es: ¿De dónde sacan todos estos “analistas políticos” su información?

Miren: cada vez que hay crisis en Venezuela, un grupo de analistas de la oposición venezolana se encarga de alimentar el humo sobre las declaraciones o acciones concretas en la mesa. Y esta vez no ha sido diferente.

Algunos aseguran —como de costumbre— que el régimen caerá dentro de poco. ¿Qué información tienen ellos? ¿Cuál es su fuente? Observemos este caso de Emmanuel Rincón, uno de esos analistas que aparece cada vez que hay crisis. Rincón comparte una reflexión “¿creen que Estados Unidos gastará dinero en un despliegue para no hacer nada?“, dijo en su cuenta de X.

La pregunta puede ser válida. ¿Su fuente? No tanto. Rincón cita a Grok en su estudio, pero esta no puede ser una fuente para un análisis tan delicado. Y aun así, él toma la inteligencia artificial como referencia, mientras en los medios esperamos a que salga información más concreta sobre estos eventos.

La historia es un punto de referencia para nosotros. Y gracias a esta podemos resolver la pregunta de Rincón. La respuesta es: totalmente. Estados Unidos gastaría dinero en un despliegue para no hacer nada.

Cabe recordar que no es la primera vez que Estados Unidos hace un despliegue de este tipo. Miren este titular de la BBC de abril de 2020: “Lo que se sabe de la fuerza militar que EE. UU. desplegó cerca de Venezuela tras haber acusado a Maduro y miembros de su gobierno de narcotráfico”. Es el mismo escenario que estamos viviendo en 2025.

¿Cayó Maduro en 2020? No. La respuesta de Rincón es equivocada, pues está asumiendo que Estados Unidos no gastaría tanto dinero —no sabemos cuánto— en una operación de este tipo, cuando la respuesta es que ya lo ha hecho en el pasado sin que se obtengan los resultados que la oposición y millones de venezolanos esperan.

Cerco a Maduro: ¿qué pasa con Panamá?

Hay muchas mentiras circulando en redes sociales: que hay un despliegue en Panamá, también en Surinam o en la costa colombiana para cercar a Maduro. Nada de esto es cierto y lo pueden googlear ustedes mismos.

El Comando Sur de Estados Unidos sí está en Panamá, pero en una visita programada desde hace meses y no persiguiendo a Maduro. Como señala Carlos Rodríguez, una fuente más confiable que Rincón, “el almirante (Alvin) Holsey tomó el mando efectivo de SOUTHCOM hace menos de un año y aprovechó que va a ser el anfitrión de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) para visitar otros países en ruta”.

Es decir, la visita a Panamá no tiene que ver con Maduro. Además, este grupo de tareas del Comando Sur, que está compuesto por tres buques de asalto anfibios, tres destructores y un submarino nuclear, tienen otro motivo para mantenerse en alerta en la zona: el huracán Erin. Esto según el analista Ian Ellis. Y es debido a las condiciones climáticas desencadenadas por ese huracán que justamente a los buques anfibios se les ordenó regresar este miércoles a Virginia.

¿Está Estados Unidos cercando a Maduro? Podemos calificar esta información como poco realista debido a estos elementos. Hay más sobre la mesa.

Lo que sí está haciendo Washington es crear una narrativa de máxima presión para desestabilizar el apoyo a Maduro y que, tal vez, otro grupo se encargue de sacarlo del poder.

Como señaló el analista Pablo Andrés Quintero, “es ilógico y carece de sentido estratégico alardear un cambio de gobierno con asistencia militar de otro país. Es una forma política de comunicación diseñada para la opinión pública, entendiendo que las percepciones hoy se sostienen sobre la información de las redes sociales”.

Y aunque sacar a Maduro del poder es un deseo de todas las personas que creen en la democracia, no se han examinado suficientemente los efectos colaterales que un ataque de mercenarios o una intervención extranjera puedan traer a la región.

“En frío o en caliente, la intervención armada nos puede convertir en algo mucho peor que Haití”, remató el diputado venezolano Antonio Ecarri.

Así que antes de consumir o compartir información en redes sociales, tómese unos minutos para entender el contexto de la situación y busque a medios certificados que tengan un mayor cuidado de la información. También haga preguntas sobre todo lo que consume. América Latina vive un momento crítico y no es momento de alimentar más la tensión.

