Dinorah Figuera: la opositora respaldada por EE. UU. vuelve a Caracas a sacudir el tablero

La exdiputada venezolana Dinorah Figuera regresa a Venezuela para buscar una nueva autoridad electoral. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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El tablero político de Venezuela volvió a sacudirse con el inesperado regreso de la exdiputada Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, luego de ocho años en el exilio.

El retorno, impulsado según El País de España por una invitación directa del Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, busca abrir canales de negociación para la transición política del país y desplaza el protagonismo de María Corina Machado como interlocutora exclusiva ante el chavismo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el jueves, en un vuelo procedente de EE. UU., Figuera confirmó que sostendría encuentros clave con el encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, y con el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez.

La reunión con Rodríguez fue la primera, y se dio el mismo día de su llegada. Tras el encuentro, se anunció la creación de una “mesa técnica y política paritaria” conformada por representantes del chavismo y de la legislatura opositora de 2015, un órgano parlamentario que el Gobierno desconoció y persiguió judicialmente durante casi una década.

El objetivo primordial de estas reuniones será establecer una hoja de ruta para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso considerado fundamental para destrabar el camino hacia unos comicios presidenciales con plenas garantías y un marco creíble.

Desde el Departamento de Estado, el portavoz Thomas Pigott calificó este diálogo inclusivo como la “piedra angular” para una transición democrática estable.

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No obstante, las conversaciones avanzan bajo la presión de un estricto reloj institucional: el próximo 5 de julio de 2026 se vencerá el plazo constitucional de 180 días fijado para el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió el mando luego de que tropas de las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en enero pasado. De no consolidarse un nuevo árbitro electoral y un cronograma definitivo en las próximas semanas, el país se asomará a un complejo escenario de vacío de poder.

¿Quién es Dinorah Figuera?

Médica cirujana de profesión egresada de la Universidad Central de Venezuela y sobreviviente de un cáncer agresivo, Figuera posee una trayectoria política arraigada en las bases populares de Catia, uno de los sectores más humildes y combativos del oeste de Caracas, donde comenzó su carrera como dirigente estudiantil antes de saltar a la gestión pública en la década de los noventa.

La exdiputada militó inicialmente en el partido La Causa Radical y luego se convirtió en pieza clave del partido Primero Justicia, donde actualmente ejerce como secretaria general adjunta. Su perfil combativo la llevó a ser electa diputada por Caracas en 2010 y, posteriormente, por el estado Aragua en las históricas elecciones legislativas de diciembre de 2015, donde la oposición conquistó la mayoría calificada del Parlamento.

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En 2023, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional paralela, sucediendo a Juan Guaidó y decretando el fin del “gobierno interino”.

Debido a la persecución del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tras denunciar la muerte bajo custodia de su compañero de partido Fernando Albán en 2018, Figuera se exilió en España, donde residía en la ciudad de Valencia y se dedicaba al cuidado de personas mayores ante la imposibilidad de convalidar su título profesional.

Además, el Parlamento electo en 2021 y controlado por el chavismo acusó a Figuera y a otros cuatro opositores, entre ellos al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, de haber cometido un gigantesco robo de Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, que fue otorgada a este grupo por Washington para su control.

Pese a que la Fiscalía venezolana mantenía una orden de captura internacional y una alerta roja de Interpol en su contra por cargos de traición a la patria y usurpación de funciones, Figuera pudo aterrizar en la capital venezolana amparada en los beneficios de la ley de amnistía promovida por el actual Gobierno encargado.

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