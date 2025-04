Duelo nacional en Venezuela por la muerte del papa: ¿qué actividades se suspenden?

El papa Francisco falleció por un derrame cerebral, seguido de un estado de coma y del colapso de su sistema cardiovascular, luego de participar en las celebraciones de Semana Santa. Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El duelo nacional es una medida oficial que el Gobierno de Venezuela toma para expresar el dolor y el respeto del país ante la muerte de una figura muy importante, como en este caso es el papa Francisco, líder del Vaticano y símbolo de la fe para millones de católicos en todo el mundo. En el más reciente comunicado emitido por las autoridades de Caracas se informó de la declaratoria de tres días de duelo nacional, que empezaron a contar desde el día del fallecimiento del sumo pontífice.

Este decreto fue anunciado oficialmente por el Gobierno venezolano a través de medios institucionales y de la publicación del decreto oficial, y refleja un gesto de solidaridad y respeto hacia la figura del pontífice, a quien Maduro describió como “un guía espiritual del pueblo humilde, sencillo, trabajador y luchador del mundo”.

Francisco mostró constante preocupación por Venezuela y, de hecho, sostuvo distintas reuniones a lo largo de su pontificado con opositores y con el sucesor de Hugo Chávez. Su apuesta era alcanzar una solución democrática a la crisis del país suramericano y que se respetaran las elecciones. La migración fue una de sus constantes preocupaciones. Tras los sucesos del 28 de julio, cuando las instituciones afines al Gobierno declararon la reelección de Maduro, en medio de reclamos de fraude, el sumo pontífice aseguró que “una dictadura no sirve a nadie y termina mal”.

A continuación, le contamos más datos relacionados con el decreto de duelo nacional, establecido desde las 6:00 p. m. del 21 de abril hasta las 6:00 p. m. del jueves 24. Es decir, 72 horas continuas de luto oficial en todo el territorio nacional.

Lea también: Calendario y protocolo del Vaticano: lo que sigue en los próximos días

¿Qué actividades se suspenden?

Durante los tres días de duelo nacional, el Gobierno de Venezuela ha dado a conocer las medidas de carácter simbólico y administrativo que se realizarán:

Bandera nacional a media asta: en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, la bandera permanecerá izada a media asta durante todo el período de duelo.

Prohibición de festividades públicas: se suspenden todas las celebraciones como muestra de respeto ante el fallecimiento del papa.

Mensajes institucionales de homenaje y respeto por parte de los poderes públicos.

El Gobierno también ha llamado al pueblo venezolano a unirse en oración y reflexión espiritual, invitando de esa manera a las comunidades católicas y a todos los sectores religiosos a rendir tributo al papa Francisco.

¿Se trabaja durante el duelo nacional?

El decreto no incluye la suspensión de actividades laborales. Los días de duelo son simbólicos y no necesariamente equivalen a días no laborables, a menos de que se indique en el documento oficial. En este caso, no se ha establecido, por lo que las actividades laborales y académicas continúan de manera regular.

Le puede interesar: El Vaticano ya reveló la fecha del funeral del papa Francisco tras su muerte

Este decreto de duelo nacional por la muerte del papa Francisco representa un homenaje solemne y simbólico desde el Estado venezolano. Aunque no implica suspensión de labores, exige respeto y el cumplimiento de actos protocolares. Se toma como una expresión institucional del pesar nacional y un tributo a uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XXI.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com