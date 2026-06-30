EE. UU. le pidió a María Corina Machado dar la vuelta cuando ya volaba hacia Venezuela: WSJ

LLa líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz de 2025 María Corina Machado, fotografiada en Oslo, Noruega. Foto: EFE - María Corina Machado en X

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La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha comunicado desde Panamá que el régimen venezolano le ha impedido la entrada a su país, al que busca llegar para coordinar las labores de ayuda en las zonas más afectadas por el doble terremoto del pasado miércoles.

Según Machado, el espacio aéreo venezolano fue cerrado para impedirle su entrada, y Copa Airlines le negó el embarque para poder salir de Panamá temiendo represalias comerciales del régimen de Delcy Rodríguez. Sin embargo, The Wall Street Journal ha revelado otra capa de la historia.

El diario estadounidense reportó que Machado estaba viajando hacia Venezuela desde Estados Unidos el pasado viernes, pero una orden de Washington la habría obligado a abortar su misión. Funcionarios de la administración de Donald Trump le habrían pedido que diera vuelta cuando su vuelo privado, que iba desde Virginia hacia Curazao, sobrevolaba Carolina del Norte. Machado obedeció.

Después de esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, le pidió paciencia para preservar “la frágil relación de trabajo” con la presidenta interina, mientras funcionarios de Trump expresaban en privado su frustración por las críticas de Machado al gobierno interino, según recogió el medio estadounidense.

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De acuerdo con El Debate, que también citó fuentes confidenciales, Trump había dado inicialmente luz verde al regreso de Machado tras una llamada directa entre ambos, después de facilitarle su número de móvil personal en un encuentro previo. El presidente revirtió la decisión en cuestión de horas, dejándola varada y advirtiéndole que emitiría un comunicado para desmarcarse de la decisión si seguía adelante con sus planes.

En relación con la decisión del régimen de cerrar el espacio aéreo, Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de EE. UU., dijo que “Venezuela sigue siendo un país soberano y ellos tienen la última autoridad sobre su territorio”. Después de esto, Machado apareció en Panamá el domingo.

Machado, premio Nobel de la Paz, salió de Venezuela en diciembre rumbo a Oslo para recibir el galardón. La captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, la encontró fuera del país, y desde entonces su regreso ha tenido un freno discreto, pero constante por parte de Washington, que ha optado por sostener a Rodríguez como interlocutora. Así, no ha sido solo el régimen quien le ha impedido la entrada a Venezuela.

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Analistas insisten en que la administración Trump ha priorizado la estabilidad, el acceso al petróleo venezolano y la cooperación en seguridad por encima de una transición democrática sobre la que ni Washington ni Rodríguez han fijado fecha para elecciones.

Desde Venezuela, el diputado opositor Henrique Capriles defendió el derecho de Machado a entrar, asegurando que “todos los venezolanos tienen el derecho de ayudar, aportar, colaborar, agradecer, promover, en esta tragedia y luto que sacude a nuestra Venezuela. Machado tiene todo el derecho de venir a su país”.

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