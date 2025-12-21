EE. UU. persigue un tercer petrolero frente a Venezuela y escala el bloqueo de Trump

Plataformas petroleras en el lago de Maracaibo en Cabimas (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos persigue un tercer buque petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, en lo que sería la tercera intercepción en menos de una semana, según confirmaron funcionarios estadounidenses a Reuters. La operación, liderada por la Guardia Costera, profundiza la escalada del bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump contra el comercio petrolero venezolano.

“Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado, que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”, dijo un funcionario a Reuters.

Según esa fuente, la embarcación navega bajo bandera falsa y está sujeta a una orden judicial de incautación. Otro funcionario señaló que el buque aún no ha sido abordado y que las intercepciones pueden tomar distintas formas, como maniobras navales o sobrevuelos disuasivos.

De concretarse, sería la segunda operación de este tipo durante el fin de semana y la tercera en menos de siete días, tras la confiscación de dos petroleros que transportaban casi cuatro millones de barriles de crudo venezolano. El primer buque incautado, el Skipper, llevaba cerca de 1,9 millones de barriles, mientras que el segundo, según reportes previos, sería de propiedad china y estaba cargado con hasta dos millones de barriles.

Las acciones se producen después de que Trump anunciara un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Desde la primera incautación, se ha impuesto un embargo de facto sobre el comercio energético venezolano. Varios petroleros permanecen fondeados en aguas venezolanas por temor a ser confiscados, lo que ha provocado una fuerte caída de las exportaciones de crudo, de acuerdo con datos citados por Reuters.

Venezuela lleva años recurriendo a una llamada “flota fantasma” para evadir las sanciones energéticas impuestas por Washington desde 2019, una estrategia también utilizada por Rusia e Irán. Estos buques suelen operar con banderas falsas y sistemas de rastreo apagados. Según TankerTrackers.com, más de 70 petroleros vinculados a esta flota se encontraban esta semana en aguas venezolanas, y al menos 38 están sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El impacto potencial sobre los precios del petróleo divide a los analistas. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo en una entrevista que no espera un aumento de precios en Estados Unidos, al señalar que los buques incautados operaban en el mercado negro.

“Son solo un par, y eran barcos del mercado negro”, afirmó en el programa Face the Nation de CBS.

Sin embargo, un operador petrolero consultado por Reuters advirtió que las incautaciones podrían empujar ligeramente al alza los precios cuando reabra el mercado asiático. El analista de UBS Giovanni Staunovo coincidió en que los mercados podrían interpretar la persecución como una escalada, con más barriles venezolanos en riesgo.

El endurecimiento de las medidas coincide con una mayor presencia militar estadounidense en la región. La campaña de presión de Trump incluye más de dos docenas de operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, en el marco de lo que Washington describe como una lucha contra el narcotráfico, en un contexto de crecientes tensiones con Nicolás Maduro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com