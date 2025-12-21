Fiscal responde a la eliminación de archivos de Epstein en los que estaba Trump

Foto de archivo. El fiscal adjunto Todd Blanche habla con su entonces cliente, Donald Trump, en una corte de Nueva York en 2024. Foto: EFE - Michael M. Santiago / POOL

La eliminación temporal de una serie de imágenes de los archivos de Jeffrey Epstein, incluida una fotografía en la que aparece Donald Trump, volvió a encender este sábado el debate político en Estados Unidos sobre la transparencia del Departamento de Justicia (DOJ) y la relación del presidente con el financista señalado de tráfico sexual. El domingo, la fiscalía insistió en que la decisión no tuvo “nada que ver” con Trump y responde exclusivamente a la protección de posibles víctimas.

El fiscal general adjunto Todd Blanche —quien, cabe destacar, ha trabajado como abogado de Trump— afirmó que el retiro de al menos 15 archivos del sitio web del DOJ se produjo después de que grupos de defensa de víctimas alertaran sobre la publicación de imágenes sin redacciones adecuadas.

“Cuando nos enteramos de este tipo de fotografías por parte de grupos de derechos de las víctimas, las retiramos e investigamos”, dijo Blanche en una entrevista con NBC News. Según explicó, las fotos volverán a publicarse una vez se determine si requieren ediciones adicionales.

Sin embargo, el propio Blanche parece contradecirse en sus declaraciones. Cuando le preguntaron si estaba asegurando que una o más de las mujeres en una de esas fotos “son víctimas o sobrevivientes de Jeffrey Epstein”, el funcionario contestó que “no”, lo que despierta más preguntas sobre por qué estos archivos en específico fueron despublicados.

Welker: "15 files released on Friday disappeared from the DOJ's website yesterday, including this photo…of Donald Trump…Why were these files taken down?"



Deputy AG Todd Blanche: "We learned after releasing that photograph that there were concerns about those women and the fact… pic.twitter.com/U6dQQfMJXS — The Bulwark (@BulwarkOnline) December 21, 2025

¿Qué archivos de Epstein se despublicaron?

Entre los archivos retirados había una imagen de una mesa cubierta con fotografías enmarcadas de Epstein junto a figuras públicas, así como un cajón abierto que contenía imágenes impresas de Trump con mujeres en traje de baño. NBC News y otros medios locales confirmaron que ese material desapareció del portal oficial un día después de haber sido publicado como parte de la divulgación inicial de los documentos.

“No estamos ocultando información sobre el presidente Trump ni sobre ninguna otra persona involucrada con el señor Epstein”, afirmó Blanche, y agregó que la narrativa de un encubrimiento “no se basa en ningún hecho”.

Le recomendamos: Caso Epstein: víctimas y congresistas critican censura de documentos publicados

La eliminación de los archivos coincidió con críticas de legisladores demócratas y republicanos por la publicación parcial de los documentos, cuyo plazo estaba fijado por la recientemente aprobada Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. El representante demócrata Ro Khanna calificó la divulgación como “decepcionante” y pidió al DOJ explicar el cronograma completo del proceso. Además, presentó una moción de desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no publicar todos los archivos en el plazo acordado.

.@RepThomasMassie & I announce that we are bringing inherent contempt against Bondi. DOJ cowers & re-releases the 119 page document, now with "minimal redactions."



Massie & I are different.



We do not just do memes or speeches.



We take action to fight a corrupt system. https://t.co/seH4Ipjdv6 — Ro Khanna (@RoKhanna) December 21, 2025

Desde la oposición, algunos demócratas cuestionaron directamente si la administración Trump estaba tratando de ocultar información. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara señalaron en redes sociales la desaparición de la foto que incluía a Trump y exigieron explicaciones públicas. Ante esas críticas, Blanche garantizó que todo el material relacionado con Trump será publicado.

“Si el presidente Trump es mencionado, si hay fotografías de él o de cualquier otra persona, serán liberadas, con la excepción de cualquier víctima o sobreviviente que haya sido identificada”, dijo, en declaraciones recogidas por The Hill.

Según el fiscal adjunto, la inclusión de Trump en los archivos “no tiene nada que ver con los atroces crímenes” cometidos por Epstein. El Departamento de Justicia sostiene que la demora y las retiradas temporales se deben al volumen del material y a la necesidad de revisar nombres e imágenes sensibles. Blanche aseguró que “cientos de abogados” están examinando cada documento y anticipó que en las próximas semanas se publicarán “varios cientos de miles” de archivos adicionales.

