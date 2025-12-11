EE. UU. prepara nuevas incautaciones de petroleros venezolanos; irían a puertos en el país

Imágenes de la interceptación de "Skipper" publicadas por la fiscal Pam Bondi. Foto: Captura de video

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos se alista para interceptar más buques que transportan petróleo venezolano, según informó Reuters un día después de que Washington ejecutara la primera incautación de un superpetrolero cargado con crudo venezolano.

La medida marca un escalamiento sin precedentes en la estrategia de Washington para presionar al presidente Nicolás Maduro, en un momento en que el gobierno estadounidense intensifica su presencia militar en el Caribe.

La primera incautación, la del supertanker Skipper, previamente sancionado por transportar crudo de Irán, fue ejecutada por fuerzas estadounidenses el miércoles cerca de las costas venezolanas.

Videos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran a agentes descendiendo desde helicópteros sobre la embarcación, un hecho que Caracas calificó inmediatamente como “robo descarado” y “piratería internacional”.

Sin embargo, expertos en derecho marítimo citados por Reuters señalan que la operación no constituye piratería bajo la ley internacional, dado que fue ordenada por un Estado y no por actores privados.

La Casa Blanca confirmó este jueves que el buque será trasladado a un puerto estadounidense, donde su cargamento de petróleo, considerado contrabando bajo la legislación estadounidense, será formalmente confiscado e irá a un puerto estadounidense.

“Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y será llevado a cabo”, declaró Karoline Leavitt, portavoz presidencial.

Le recomendamos: Incautación de barcos fantasma como el Skipper: ¿un golpe donde realmente le “duele” a Maduro?

La funcionaria añadió que Washington no permitirá que “buques sancionados naveguen con crudo ilícito, cuyos beneficios financian el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos”.

De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, el gobierno estadounidense ya tiene una lista de varios petroleros sancionados que podrían ser interceptados en las próximas semanas. Muchos de ellos forman parte de la llamada “shadow fleet”, una red global de buques con propiedad opaca, tecnología de rastreo manipulada y sin seguros reconocidos, utilizada para transportar petróleo sancionado de Venezuela, Irán y Rusia hacia Asia, principalmente China y Malasia.

Al menos un operador suspendió tres cargamentos recién cargados, casi 6 millones de barriles de crudo Merey, que estaban a punto de zarpar hacia Asia. Más de 80 petroleros se encuentran actualmente en aguas venezolanas, incluidos más de 30 bajo sanciones estadounidenses, según datos de TankerTrackers.com.

Desde hace meses, fuerzas de EE. UU. intensificaron la vigilancia en aguas cercanas a Venezuela. Durante noviembre, un destructor estadounidense incluso detuvo temporalmente otro buque sancionado, el Seahorse, antes de que este ingresara a aguas venezolanas.

El petróleo representa la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano, que ha logrado elevar sus exportaciones por encima de 900.000 barriles diarios gracias a la misma flota oscura que ahora Washington busca desmantelar.

Analistas citados por Reuters afirman que una interrupción sostenida de envíos podría asfixiar financieramente a Caracas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com