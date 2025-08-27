El despliegue militar de EE. UU. en el Caribe no buscaría una intervención contra Maduro

Maduro llamó a una jornada de enlistamiento para que las personas se unan a la Milicia Bolivariana, que, según él, tiene 4,5 millones de reservistas. Foto: EFE - PAVEL BEDNYAKOV / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras se está a la espera de saber qué pasa con los buques estadounidenses que se desplegaron en el mar Caribe y cómo operará la estrategia que anunció Venezuela en medio de estas tensiones, el exembajador estadounidense en Caracas, James Story, aseguró que las dimensiones de la flota de Washington no tienen como fin una intervención directa contra Nicolás Maduro.

En una entrevista con el programa La Noche, de NTN24, él señaló que “con 2.200 y hasta 5.000 infantes de marina no se puede hacer una acción militar en Venezuela. Es más bien una muestra de fuerza en la región”. Aunque calificó a Maduro como “jefe de un grupo criminal de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, ratificó que el actual despliegue no busca una intervención.

La presencia del crucero de misiles guiados USS Lake Erie y del submarino de ataque rápido USS Newport News, además de la de los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, es, según Story, “un mensaje de que estamos trabajando en la región y vamos a seguir buscando la manera de enfrentar todos los grupos de narcóticos”.

Otras voces también han dicho que se ve lejano el escenario de una operación directa contra Venezuela. “Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del Gobierno y obligar a Maduro a negociar algo”, explicó a la AFP el analista Phil Gunson, de Crisis Group.

El Gobierno venezolano le pidió ayuda a la ONU

Argumentando preocupación por “el despliegue de unidades militares” del país norteamericano en el Caribe, Caracas pidió el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante “las amenazas” de Estados Unidos.

“Solicitamos el apoyo para restablecer la sensatez”, comentó el canciller venezolano, Yván Gil, a través de un comunicado. Allí también expresó que el despliegue de unidades militares de Estados Unidos genera “preocupaciones”, pues representa un atentado “contra la paz”.

A la par, mencionó que existen “falsas narrativas” que buscan “justificar agresiones contra Venezuela”, criticando el argumento de Washington de que Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles y la cabeza de operaciones de narcotráfico. De hecho, el gobierno de Donald Trump designó a ese grupo como organización terrorista internacional y aumentó la recompensa por el líder de Miraflores a US$ 50 millones.

¿Cómo responde Venezuela a los buques de Estados Unidos?

El país vecino patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, además de que movilizará 15.000 efectivos a la frontera con Colombia, en los estados de Táchira y Zulia.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció en un video en redes sociales un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

“Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba, al norte, en nuestras aguas territoriales”, añadió el funcionario del régimen chavista.

Aunque no detalló si con ello Venezuela busca hacer presencia para contrarrestar los anuncios de Trump, eso se conoció después de que el mismo Maduro llamó a una jornada de enlistamiento para que las personas se unan a la Milicia Bolivariana, que, según él, tiene 4,5 millones de reservistas. La oposición recriminó esa convocatoria, además de que la calificó de fracaso, y dijo que con eso se estaba utilizando a la población.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com