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El Espectador le explica qué ha pasado en Venezuela tras los terremotos

Ya se cumple una semana de los terremotos que afectaron a una buena parte del vecino país. Más de 1.000 muertos y muchos más heridos se siguen reportando mientras organismos de rescate siguen buscando sobrevivientes.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
01 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
El pasado 24 de junio, Venezuela vivió una de sus más duras tragedias tras dos terremotos que han dejado miles de muertos y heridos.
El pasado 24 de junio, Venezuela vivió una de sus más duras tragedias tras dos terremotos que han dejado miles de muertos y heridos.
Foto: Katerine González Clavijo

Quisiera empezar citando la columna que escribió Héctor Abad Faciolince este fin de semana. Al inicio de su texto, describió la siguiente escena: “Es, al mismo tiempo, la imagen de la tragedia y de la esperanza. Los socorristas se esfuerzan por apartar las lápidas de vigas y paredes derrumbadas. Al fin van extrayendo de entre el polvo y los escombros el cuerpecito inerte y ensangrentado de un bebé desnudo. Lo jalan por un brazo, lo sacan con...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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