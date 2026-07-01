El Espectador le explica qué ha pasado en Venezuela tras los terremotos

El pasado 24 de junio, Venezuela vivió una de sus más duras tragedias tras dos terremotos que han dejado miles de muertos y heridos. Foto: Katerine González Clavijo

Quisiera empezar citando la columna que escribió Héctor Abad Faciolince este fin de semana. Al inicio de su texto, describió la siguiente escena: “Es, al mismo tiempo, la imagen de la tragedia y de la esperanza. Los socorristas se esfuerzan por apartar las lápidas de vigas y paredes derrumbadas. Al fin van extrayendo de entre el polvo y los escombros el cuerpecito inerte y ensangrentado de un bebé desnudo. Lo jalan por un brazo, lo sacan con...