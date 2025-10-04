El FBI lanzó advertencia tras el más reciente ataque de EE. UU. cerca de Venezuela

Captura de pantalla de la cuenta oficial de la red social X del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra el momento del ataque a una lancha cerca de Venezuela. Foto: EFE - @SecWar

La jefa de comunicaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Erica Knight, publicó un mensaje de advertencia después de conocerse la más reciente ofensiva estadounidense en el mar Caribe, cerca de Venezuela, ocurrida el viernes. Si bien la publicación no mencionó de forma explícita al país vecino, se dio a conocer poco después de saber del ataque.

El video que muestra la arremetida contra otra embarcación lo dio a conocer el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró en la red social X que “se realizó en aguas internacionales, justo frente a la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.

Con este hecho se cuentan al menos cinco ofensivas efectuadas por Washington en el mar Caribe, de acuerdo con el gobierno de Donald Trump, tras las cuales se han reportado 21 muertos.

Mientras tanto, la Fuerza Armada Bolivariana se prepara ante un posible estado de conmoción exterior que Nicolás Maduro tiene listo por si Venezuela es “agredida militarmente”, en momentos en los cuales se ha sabido que Trump está dispuesto a perseguir a los carteles de droga por tierra.

En medios estadounidenses se ha leído que una acción contra el narcotráfico dentro de Venezuela no ha sido descartada y que eso podría incluir ataques con drones contra miembros y líderes de grupos criminales, así como ofensivas en laboratorios de drogas.

De momento, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha dicho que, en los últimos 45 días, Venezuela ha puesto en práctica planes de defensa de acuerdo “a la progresividad de la agresión de la amenaza militar” de Estados Unidos.

Además, el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional, brazo logístico de la Fuerza Armada venezolana, agregó: “Estamos preparándonos para una posible eventualidad, para un posible estado de excepción”.

