El plan que Maduro dejó a sus subalternos previendo “el peor escenario posible”

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra de izquierda a derecha al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este lunes en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nicolás Maduro previó todos los escenarios posibles, desde “el peor” hasta el “más óptimo”. Así lo asegura su ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, según un documento al que tuvo acceso la alianza informativa #LaHoraDeVenezuela, iniciativa de la que forma parte El Espectador.

Dicho documento habría sido compartido con militantes, propagandistas y funcionarios del madurismo.

Allí, no obstante, no se precisa si la captura era el escenario más radical para Nicolás Maduro.

Lo cierto es que los documentos revelan el plan que dejó Maduro, compuesto por tres puntos principales: “Mantener el poder político, el hilo constitucional”; “garantizar la paz, el orden y la seguridad en el país”, y “pasar a una nueva fase de lucha política, jurídica, diplomática, social, económica”.

Según el ministro, Delcy Rodríguez está asumiendo “el plan diseñado por el presidente Nicolás Maduro” porque fue a quien Nicolás Maduro eligió y designó junto al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, y al alto mando militar, para “dar cumplimiento a este nuevo plan y a este lineamiento” de Maduro.

El funcionario encargado de las comunicaciones “también recordó que Delcy Rodríguez dijo con claridad que el único presidente de Venezuela es Maduro, afirmando que ‘lo que une a Delcy Rodríguez con Nicolás Maduro Moros es un amor, un amor paternal’”, según el informe de #LaHoraDeVenezuela.

El documento también da cuenta de que ahora se está promoviendo la narrativa de que, desde la captura de Maduro, este se convirtió “en el prisionero de guerra, en el prisionero político más importante del mundo”.

Hay que recordar que Nicolás Maduro denunció ante el juez Alvin Hellerstein haber sido víctima de secuestro y que al final de la diligencia judicial en la que él y su esposa, Cilia Flores, no aceptaron cargos, Maduro gritó que es un prisionero de guerra.

Delcy Rodríguez, por su parte, tomó juramento como presidenta encargada, frente a su hermano, Jorge, lamentando el “secuestro” de Maduro y Flores.

Acerca de la captura, el ministro indica que “Nicolás Maduro estaba preparado psicológicamente, espiritualmente y políticamente para enfrentar cada uno de los escenarios”.

“Si el enemigo nos rebasa tácticamente, entonces nos replegaríamos y reconstituiríamos la fuerza para seguir dando la batalla”, decía el supuesto plan de Maduro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com