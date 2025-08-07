Perú le responde a Petro: “Que quede claro, la isla Santa Rosa es peruana”

Las personas se movilizan en una calle que muestra un letrero fronterizo en la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica con Brasil. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se desplazó a Leticia, Amazonas, para dar el discurso con motivo del 7 de agosto, las autoridades peruanas expresaron su rechazo frente a la postura del mandatario. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, comentó: “Que quede muy claro: la isla Santa Rosa es peruana”.

Mientras que la presidenta del país vecino, Dina Boluarte, está en una gira por Asia, una delegación del Gobierno se desplazó hasta el territorio sobre el cual Colombia no reconoce la soberanía de Perú, según declaró Petro este jueves desde la capital del departamento del Amazonas. Desde la isla, el presidente del Consejo de Ministros peruano, Eduardo Arana, aseguró: “Seguiremos al mando de un país en el que ejerceremos la soberanía, desarrollándonos en paz y esperanza”.

A la par, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción multipartidaria en rechazo a las declaraciones del jefe del Palacio de Nariño. Más temprano, el canciller Elmer Schialer dijo que la presidenta Boluarte no emitirá declaraciones al respecto, al menos de momento. Por su parte, el gobernador regional de Loreto, Jorge René Chávez, negó que en algún momento su jurisdicción haya ocupado algún territorio de Colombia y dijo que la isla Santa Rosa, desde su origen, siempre ha sido parte de Perú.

Se sabe que Colombia y Perú van a adelantar una comisión conjunta para discutir la soberanía del territorio que ha sido objeto de disputa entre Bogotá y Lima. La cita, según lo comentó Petro en su discurso, será en septiembre, los días 11 y 12 de ese mes.

