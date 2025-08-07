No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mundo
América

Perú le responde a Petro: “Que quede claro, la isla Santa Rosa es peruana”

Con Dina Boluarte en una gira en Asia, miembros del gobierno se desplazaron hacia el territorio sobre el cual Colombia no reconoce la soberanía de Perú, según afirmó Petro desde el departamento de Amazonas.

Redacción Mundo
07 de agosto de 2025 - 08:21 p. m.
Las personas se movilizan en una calle que muestra un letrero fronterizo en la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica con Brasil.
Las personas se movilizan en una calle que muestra un letrero fronterizo en la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas, situada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica con Brasil.
Foto: EFE - STR
Mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se desplazó a Leticia, Amazonas, para dar el discurso con motivo del 7 de agosto, las autoridades peruanas expresaron su rechazo frente a la postura del mandatario. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, comentó: “Que quede muy claro: la isla Santa Rosa es peruana”.

Mientras que la presidenta del país vecino, Dina Boluarte, está en una gira por Asia, una delegación del Gobierno se desplazó hasta el territorio sobre el cual Colombia no reconoce la soberanía de Perú, según declaró Petro este jueves desde la capital del departamento del Amazonas. Desde la isla, el presidente del Consejo de Ministros peruano, Eduardo Arana, aseguró: “Seguiremos al mando de un país en el que ejerceremos la soberanía, desarrollándonos en paz y esperanza”.

A la par, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción multipartidaria en rechazo a las declaraciones del jefe del Palacio de Nariño. Más temprano, el canciller Elmer Schialer dijo que la presidenta Boluarte no emitirá declaraciones al respecto, al menos de momento. Por su parte, el gobernador regional de Loreto, Jorge René Chávez, negó que en algún momento su jurisdicción haya ocupado algún territorio de Colombia y dijo que la isla Santa Rosa, desde su origen, siempre ha sido parte de Perú.

Se sabe que Colombia y Perú van a adelantar una comisión conjunta para discutir la soberanía del territorio que ha sido objeto de disputa entre Bogotá y Lima. La cita, según lo comentó Petro en su discurso, será en septiembre, los días 11 y 12 de ese mes.

Por Redacción Mundo

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 1 hora
Lo importante es que Petro es un pacifista total y no nos llevará a una guerra ni con Perú ni con Venezuela. Todo se hará en diplomacia y negociaciones con los países vecinos
