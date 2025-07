Estados Unidos extiende la licencia para descargar gas licuado en Venezuela

Donald Trump llegó a la Presidencia de Estados Unidos y reincorporó las sanciones contra Venezuela, algo que ya se había visto durante su primera estancia en la Casa Blanca. Foto: EFE - KEN CEDENO / POOL

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó la decisión de permitir la descarga de gas licuado en Venezuela hasta el 5 de septiembre, siempre y cuando el cargamento se haya embarcado en los primeros días de julio. Esta determinación aplica incluso para las operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y cualquier otra entidad estatal.

Esta nueva directriz se conoce después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros suspendiera la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en territorio venezolano, al mismo tiempo que les retiró los permisos a empresas de España y Francia, entre otros países más. Esas organizaciones retomaron funciones en Venezuela durante la administración de Joe Biden, pero Donald Trump asumió el poder bajo la premisa de restablecer las sanciones contra Caracas.

La prórroga dada por la entidad estadounidense suele aplicar por un año, pero a diferencia de lo que viene sucediendo desde 2020, esta vez solo se extendió por dos meses. Ahora bien, esto no permite pagos con petróleos o derivados, ni cualquier transacción que involucre a personas bloqueadas que no sean de PDVSA o sus subsidiarias.

En semanas pasadas, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, mencionó que el Gobierno puso en marcha un “plan secreto” para reimpulsar la producción de petróleo en el país. Mencionó a la par: “Les damos la bienvenida a nuestros socios internacionales, pero nosotros podemos solos”.

