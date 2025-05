Filtración de datos de Movistar Venezuela: estos son los riesgos para los usuarios

La filtración incluye datos como nombre completo, cédula de identidad, ciudad, tipo de línea y número de teléfono. Foto: Archivo Particular

El programa Ve Sin Filtro, de la organización Conexión Segura y Libre, alertó este miércoles 30 de abril sobre la filtración de datos de más de 3,2 millones de usuarios de Movistar Venezuela. Esta información fue robada y difundida por un hacker en un foro de venta y divulgación no autorizada de datos, en el que asegura que tiene la data completa de clientes de esta empresa de telefonía y la ofrece en venta.

La filtración incluye datos como nombre completo, cédula de identidad, ciudad, tipo de línea y número de teléfono, información que representa una violación a su privacidad, y además acarrea riesgos como la posibilidad de nuevos casos de estafas, coincidieron Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre, y Carlos López, gerente de Soporte y Capacitación de la empresa ESET Venezuela.

Si bien Azpúrua aclaró que la información filtrada no incluye llamadas telefónicas, mensajería ni datos de aplicaciones, el hacker dice tener una base de datos más amplia que incluye a todos los clientes de Movistar Venezuela. También destacó que la organización que dirige no logró verificar la fuente de los datos, es decir, si fueron robados directamente a Movistar o si provienen de otra fuente.

Riesgos para los usuarios

El representante de ESET Venezuela señaló que en casos de filtración de datos, el primer y más importante riesgo es que no se sabe en qué manos van a caer los datos. Explicó que, en general, según el tipo de datos que se filtren se abre un abanico “casi infinito” de posibilidades para las personas que los obtienen de realizar ataques.

Detalló que en caso de que el robo incluya contraseñas de correos electrónicos, una de las primeras acciones de los atacantes sería intentar ingresar a estos correos para suplantar identidades. En el caso de Movistar Venezuela se filtraron solo nombres, cédulas de identidad, números de teléfono y una zona o región de ubicación, de acuerdo con Ve Sin Filtro.

La suplantación de identidad es otro de los riesgos que advierte López, pues los atacantes se hacen pasar por el usuario afectado para estafar a otros. “Vemos como esto se va volviendo una cadena de crecimiento exponencial.

Dijo que estos riesgos no necesariamente están presentes en las primeras horas tras conocerse el ataque o la filtración de datos, aunque son horas críticas. “Una vez que liberamos esa información, se encuentra en manos de los atacantes y no podemos controlar lo que se puede hacer.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

El gerente de Soporte y Capacitación de la empresa ESET señaló que es “poco o nada” lo que pueden hacer los usuarios una vez filtrados sus datos. No entrar en pánico es una de las primeras recomendaciones en las que coinciden

Explica que, si la información expuesta tiene que ver con contraseñas, la primera sugerencia es cambiarlas y activar el doble factor de autenticación. Además, si hay certeza de que los datos de algún usuario fueron filtrados, podría convenir avisar a las personas cercanas para que se mantengan alerta ante alguna actividad sospechosa desde su número de teléfono, correo electrónico o aplicación de mensajería.

Azpúrua agrega a este punto la necesidad de que todas las contraseñas sean diferentes.

De forma general, el director de Conexión Segura y Libre también considera inconveniente llenar todos los campos de las páginas web que exigen registro. “Eso no te conviene porque al final no sabes si esa página web luego la hackean y esa base de datos de usuarios la terminan filtrando”. Señala la importancia de tratar de minimizar los riesgos ante una filtración, ofreciendo la menor cantidad de información a las páginas web.

Responsabilidad de Movistar Venezuela

La filtración de datos compete a las empresas que guardan y utilizan esos datos, por lo que los usuarios pueden exigir a los responsables (en este caso Movistar Venezuela) de los servicios que protejan la información de sus usuarios de manera adecuada, dijo López. Destacó que en algunos países existe una legislación de protección de datos, “lamentablemente en Venezuela no tenemos una que regule esta área y determine cómo debe ser el tratamiento a esos datos”.

Carlos López destaca que, al no haber en Venezuela una legislación que regule la protección de datos, los usuarios no pueden demandar a una empresa en caso de filtración masiva de información. Resaltó que la Ley de Delitos Informáticos solo penaliza a quien roba la información, mientras que en Europa la ley también penaliza a la empresa por no proteger adecuadamente los datos de sus usuarios. Ante la ausencia de una legislación, las empresas tampoco están obligadas legalmente a informar sobre las filtraciones de datos y los usuarios afectados.

Pueden existir múltiples causas de la filtración, dijo por su parte Azpúrua. Las razones pueden ir desde fallas de seguridad, hackeo, abuso de posición de alguien con acceso a la data, pérdida de un disco duro, etc. “Las posibilidades son demasiado amplias”.

Azpúrua considera que la empresa debe comunicarle directamente a cada usuario afectado que sus datos fueron vulnerados, y coincide con López en que los procedimientos en otros países incluyen una investigación sobre los hechos, notificar directamente a cada afectado y buscar alternativas para mitigar el impacto. “La responsabilidad de cuidar esa data es la empresa”, apuntó.

Los expertos recuerdan a los usuarios tanto de Movistar como de cualquier otra empresa de telefonía la importancia de mantenerse alertas y no entregar claves o códigos de seguridad a terceras personas.

