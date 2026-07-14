Fundación colombiana ayuda a Venezuela para atender amputados y heridos tras los terremotos

Fotografía que muestra un edificio afectado por los terremotos del 24 de junio en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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La Fundación CIREC (Centro Integral de Rehabilitación Colombia) se une a la Fundación Juan Pablo Dos Santos y a la Fundación Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela para trabajar en el “Fondo Humanitario 77”, una iniciativa que busca desarrollar un modelo de ayuda sostenible para las personas que quedaron heridas tras los letales sismos que golpearon el país vecino el 24 de junio.

Bajo la premisa “uniendo esfuerzos por la movilidad en Venezuela”, el trabajo en conjunto de esas organizaciones busca dar asistencia a cientos de personas que enfrentan amputaciones por aplastamiento, lesiones medulares y traumas craneoencefálicos severos que requieren atención inmediata. El compromiso es a realizar cirugías ortopédicas de remodelación de muñón, rehabilitación integral, adaptación y entrega de prótesis, órtesis y sillas de ruedas especializadas.

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Para cumplir con esas metas, la Fundación CIREC abrió el fondo con un aporte semilla de USD 277.000, equivalentes a COP 1.000 millones, para atender a la mayor cantidad de personas. Ese monto permite un esfuerzo parcial, pero la emergencia tiene dimensiones mayores. De ahí que el llamado es a que ciudadanos solidarios, empresas y cooperantes internacionales se unan al proyecto, para así desplegar una atención masiva que devuelva la movilidad, la independencia y la esperanza a quienes lo necesitan. La meta es lograr USD 2 millones. La donación se puede hacer desde Colombia, Estados Unidos y Europa.

En paralelo, los grandes medios de comunicación en Colombia, entre ellos El Espectador, también han incentivado una campaña a favor de Venezuela. El llamado ha sido a que los colombianos donen en la Cruz Roja y en el Banco de Alimentos de cada ciudad. Se sabe de 4.490 muertos y 16.740 heridos tras los sismos.

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