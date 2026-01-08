Guanipa, San Miguel y Márquez, entre los excarcelados en Venezuela: esta es la lista

Familiares de presos políticos esperan afuera de El Helicoide este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Los opositores Juan Pablo Guanipa y Enrique Márquez, y los activistas Rocío San Miguel y Javier Tarazona forman parte de la lista de presos políticos excarcelados este jueves 8 de enero.

La ONG Espacio Público confirmó en su cuenta de X la excarcelación de San Miguel y Tarazona, quienes estuvieron privados de su libertad desde 2024 y 2021, respectivamente.

“Tras un año, 10 meses y 29 días de injusta detención, este #8Ene de 2026 liberan a la defensora de derechos humanos y abogada, Rocío San Miguel. ¡Nunca debió estar detenida!“, indicó la ONG.

En el caso de Tarazona, la organización precisó que el director general de Fundaredes estuvo 4 años, 6 meses y 6 días en prisión. “Efectivos del Sebin lo detuvieron cuando el defensor fue el #2Jul de 2021 a la fiscalía de Coro a denunciar que estaba siendo víctima de persecución”, recordó.

La liberación de Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado, fue confirmada a El Pitazo por fuentes allegadas a la familia. El opositor fue arrestado el 23 de mayo de 2025, tras permanecer varios meses en la clandestinidad. Se le señalaba por supuestos planes de desestabilización contra los comicios regionales de ese año.

Guanipa, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es uno de los principales defensores del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y se encontraba en la clandestinidad hasta su detención. Su última aparición en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una multitudinaria protesta en Caracas.

En el caso del excandidato presidencial y exrector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, la excarcelación fue confirmada por el exministro Andrés Izarra en su cuenta de X. El líder del partido Centrados fue detenido hace un año, el 7 enero de 2025, después de exigir en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de las presidenciales del 28 julio de 2024, y rechazar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro. Lo acusaron de planear un presunto golpe de Estado para el 10 de ese mes, fecha en la que se pretendía desconocer los resultados electorales.

Este proceso de excarcelaciones fue anunciado oficialmente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que un “número importante” de ciudadanos venezolanos y extranjeros están recibiendo medidas de libertad en este momento como un “gesto de paz”.

La medida ocurre cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos. Jorge Rodríguez calificó las excarcelaciones como un "gesto del gobierno bolivariano" para colaborar con la “unión nacional y la convivencia pacífica”.

Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró que estas acciones buscan que Venezuela continúe su camino hacia la prosperidad. El proceso de liberación incluye también a ciudadanos extranjeros —entre ellos españoles y estadounidenses— que se encontraban recluidos en centros como El Helicoide y la sede del SEBIN.

Las organizaciones no gubernamentales se mantienen a las afueras de los centros de detención para verificar la identidad de otros ciudadanos que podrían ser liberados en las próximas horas bajo este mismo esquema.

Marta Cambero, esposa del preso político Nicmer Evans, informó que funcionarios policiales dentro del Helicoide les confirmaron a los familiares que se van a producir excarcelaciones en este centro de reclusión, pero sin ofrecerles mayores detalles.

“Dicen que no han llegado todavía las boletas o el procedimiento que ellos deben hacer para excarcelar a esas personas. Me comunicaron que eso podría darse en el transcurso de la noche o mañana en la mañana”, dijo Cabero a periodistas a las afueras del Helicoide.

Cinco españoles liberados

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Venezuela liberó a cinco ciudadanos españoles encarcelados en ese país, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, que ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de los cinco españoles liberados: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, según reseñó la agencia de noticias EFE.

Los cinco han podido hablar con sus familias y con el ministro Albares, y se disponen a viajar a España, asistidos por la embajada española en Caracas.

