Periodistas identifican 77 muertos tras ataques de EE. UU. en Venezuela

Hasta el 6 de enero, Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela registran 77 muertos durante el ataque de Estados Unidos sobre Caracas, Miranda y La Guaira, la madrugada del 3, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Cuatro días después de la incursión militar estadounidense, las autoridades venezolanas no habían dado a conocer el balance total de víctimas militares o civiles.

Sin embargo, el Ejército de Venezuela publicó este martes 6 los obituarios de 23 funcionarios muertos en el ataque el 3 de enero, mientras que Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país que supuestamente cuenta con el aval de Donald Trump, decretó siete días de duelo nacional.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, al menos 42 de las 77 víctimas eran funcionarios militares venezolanos.

Otros 26 militares identificados

Se conocieron las identidades de otros 26 militares venezolanos muertos en el bombardeo de Estados Unidos en Fuerte Tiuna y otras instalaciones militares como el Fuerte Guaicaipuro: las sargentas Eliannys Camacho, de 22 años de edad; y Yorlianny Michel Delgado Suárez; el capitán Moisés Sequera; Eduardo Soto Libre y José Salvador Rodríguez Ramírez, cuyos rangos se desconocen hasta el momento.

Entre las víctimas letales también están los sargentos primeros Pedro Miguel González Escala, Jesús Martínez Morantes, Bayan Núñez León, Adrián Alejandro Robles, Pedro Carrillo Paiva, César Augusto García Palma y Yoicar José Brito Prepo; los sargentos segundos Ángel Eduardo Vivas Montilva, Crisbel Adriana Gómez Gómez, José Vera Rangel, Ramón Martínez Ramón y Fabián Enrique Estevez.

Además, está el sargento mayor de segunda Nervis José Toro Peroza; el sargento mayor de tercera Andrés Eloy Marín Valladares; los soldados Yechezkel Lafore Monges y José Rafael Suárez Rodríguez y los alumnos Víctor Hernández Palma, Pablo García García, Yoel García García, Carlos Mata Muñoz y Pedro Garrido Cabello.

Con estos casos son 42 los militares venezolanos muertos en los ataques que han sido identificados. Del total de víctimas se conocen edades de sólo seis: tenían entre 19 y 37 años.

Los nombres de los otros funcionarios que fallecieron en el ataque y que se habían publicado el pasado 4 de enero son: Jeampier Josue Parra Parra, Franyerson Javier Hurtado Ortuño, José Ángel Ilarraza González, Jerry Antonio Aguilera Velásquez, Franco Abrahan Contreras Tochon e Isaac Enrique Tovar Lamont, quienes eran parte de la Guardia de Honor del Batallón de Seguridad Presidencial número 6; así como el teniente Yendis Cristofer Gregorio Barreto y el cabo segundo Luis Enrry López Sánchez. Ambos pertenecían al mismo componente.

Del Escuadrón Bravo, también adscrito al Batallón de Seguridad Presidencial, las víctimas son Lerwis Geovanny Rivero Chirinos y Richard Rodríguez Bellorín. Las víctimas del Batallón de Custodia número 3 son las sargentas Anaís Katherine Molina Goenaga y Alejandra Del Valle Oliveros Velásquez, así como el guardia de Carlos Julio Quiñónez Perozo.

Dos alumnos de la Academia Militar, Jhonatan Alexander Cordero Moreno (distinguido) y Saúl Abrahan Pereira Martínez, están entre los fallecidos.

Asimismo, se suma la primera teniente de la Aviación Militar, Deimar Elizabeth Páez Torres, quien estaba en el Telepuerto de la Red Tettra, ubicada en la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional en Fuerte Tiuna; y Lenin Osorio Ramírez, hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Se conoció que en el hospital Militar había 25 cadáveres. Es posible que algunos correspondan a los 42 militares ya mencionados o a los 32 cubanos.

Cuba revela nombres de los fallecidos

El diario cubano Granma publicó este 6 de enero los nombres, rangos y fotografías de los 12 funcionarios del Ministerio de Interior y 20 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de ese país que murieron en la captura de Maduro y Flores.

Entre los cubanos destacan dos coroneles adscritos al Ministerio de Interior, Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años; y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, de 62 años; el teniente coronel Orlando Osoria López, de 45. Además, hay cuatro mayores identificados como Rodney Izquierdo Valdés, de 51 años; Ismael Terrero, de 47; Rubiel Díaz Cabrera, de 53; y Hernán González Perera, de 43. Asimismo, hay tres capitanes: Bismar Mora Aponta, de 50 años; Yoel Pérez Tabares, de 48; y Addriel Adrián Socartas Tamayo, de 32; y dos primeros tenientes: Yorlenis Revé Cuza, de 36; y Alejandro Rodríguez Royo, de 35.

Los cubanos que pertenecían a las fuerzas armadas de ese país eran Erdwin Rosabal Avalos, Daniel Torralba Díaz, Yandrys González Vega, Yordanys Marionis Núñez, Yunior Estévez Samon, Yasmani Domínguez Cardero, Fernando Antonio Báez Hidalgo, Yoandys Rojas Pérez, Giorki Verdecia García, Adrián Pérez Beades, Suriel Godales Alarcón, Adelkis Ayala Almenares, Alexander Noda Gutiérrez, Ervis Martínez Herrera, Juan Carlos Guerrero Cisneros, Juan David Vargas Vaillant, Rafael Enrique Moreno Font, Luis Alberto Hidalgo Canals, Luis Manuel Jardines Castro y Sandy Amita López. Entre los fallecidos hay nueve soldados, cinco primeros tenientes, tres tenientes, un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor. Tenían entre 26 y 59 años de edad.

Los tres civiles muertos identificados hasta ahora son Rosa Helena González, de 79 años, quien estaba en su casa en Catia La Mar, estado La Guaira, cuando el impacto de uno de los misiles afectó su vivienda.

La otra mujer fallecida es Yohanna Rodríguez Sierra, colombiana de 45 años de edad, quien durante años había sido la cuidadora de El Topito, un pequeño parque privado de aventura ubicado cerca de las antenas de El Volcán.

La tercera víctima civil es Lenin Jesús Ramírez Osorio, controlador aéreo e hijo de la presidenta de Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), Soraida Ramírez.

