Hijo de Nicolás Maduro: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

Nicolás Maduro (2-i), y su esposa, Cilia Flores (i), escuchan su hijo Nicolás Maduro Guerra (d) en Caracas.

Las grietas dentro del chavismo empiezan a hacerse visibles. El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, difundió un mensaje de audio que dejó al descubierto tensiones internas y sospechas de traición en la élite gobernante.

“Después se verá, la historia, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará”, afirmó Maduro Guerra en el mensaje divulgado en redes sociales tras la detención de su padre, según informó Efecto Cocuyo.

Aunque evitó mencionar nombres, sus palabras apuntaron directamente a posibles fracturas dentro del círculo de poder que rodeaba a su padre.

“Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr”, insistió.

El hijo del mandatario reconoció el impacto del golpe político y emocional que supuso la operación. “Hoy fue un día de shock. Claro que sí, todos estábamos en shock. Fue un coñazo. Vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestros líderes, tomando el poder político-militar con máxima unidad”, dijo, asegurando que “de esta vaina vamos a salir”.

Maduro Guerra es el único hijo de Nicolás Maduro, de 62 años, quien gobernó Venezuela durante 13 años, desde su llegada al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Fue diputado de la Asamblea Nacional, mientras que su madre, Cilia Flores, expresidenta del Parlamento, se consolidó como una de las figuras más influyentes del chavismo.

La facilidad con la que se ejecutó la operación estadounidense alimentó rápidamente las sospechas de traición dentro del régimen. Analistas citados por Fox News señalaron que la ausencia de resistencia militar sugiere algún grado de cooperación interna.

En ese contexto, figuras como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emergen como actores clave en la disputa por el control del poder, mientras Delcy Rodríguez, vicepresidenta y sucesora interina, enfrenta crecientes especulaciones sobre capacidad real de mando.

