¿Quién es el juez que llevará el caso de Nicolás Maduro en Nueva York?

Juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Nicolás Maduro en Nueva York. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alvin K. Hellerstein es el juez federal senior del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York asignado al caso contra Nicolás Maduro. Fue nombrado por Bill Clinton en 1998, cuenta con casi tres décadas de experiencia y 92 años de edad, supervisando esta causa desde 2020.

Siga las actualizaciones EN VIVO sobre lo que está pasando en Venezuela, aquí.

El juez, presidirá la audiencia inicial de Maduro y Cilia Flores programada para el lunes 5 de enero a las 12:00 p.m. (hora local) en el tribunal de Manhattan, donde se leerán los cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas. Determinará la declaración de culpabilidad o inocencia inicial y posibles condiciones de detención.

El Senado aprobó su nombramiento el 21 de octubre de 1998, y al día siguiente, el 22, recibió la comisión oficial para asumir como juez federal del Distrito Sur de Nueva York. Posteriormente, el 30 de enero de 2021, pasó a status senior, permitiéndole manejar casos selectos con una carga laboral reducida tras más de dos décadas en el cargo, según El País.

Hellerstein ha manejado casos de alto perfil como litigación masiva por las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (ataque a las torres gemelas en Nueva York) y disputas financieras masivas, conocido por su enfoque meticuloso en procedimientos complejos. En este proceso, liderará las imputaciones contra el “Cártel de los Soles” liderado por Maduro.

Alvin K. Hellerstein es judío ortodoxo, padre de dos hijos y reside en Manhattan, ha sido por su integridad, aunque algunos lo criticaron en el caso del 11-S por la lentitud en sus resoluciones. Sin embargo, no existen reportes de controversias recientes vinculadas al caso de Maduro, según El País.

Controversias

El juez Hellerstein generó polémica principalmente por su manejo de los litigios civiles relacionados con Harvey Weinstein, el productor de Hollywood cuya condena por abusos sexuales impulsó el movimiento #MeToo.

Aunque no dirigió el proceso penal contra Weinstein, desempeñó un papel central en la organización y supervisión de las demandas civiles derivadas de las numerosas acusaciones de abuso y explotación sexual contra el influyente magnate cinematográfico.

En julio de 2020, el juez Hellerstein dictó una orden de restricción temporal a favor de Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump. La decisión frenó su regreso a prisión, luego de que las autoridades intentaran reincarcerarlo por negarse a firmar un acuerdo que le prohibía publicar un libro crítico sobre el entonces presidente. En su lugar, el juez ordenó que Cohen cumpliera el resto de su condena en arresto domiciliario, bajo monitoreo electrónico. según El País.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com