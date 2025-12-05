Centros comerciales en Venezuela extienden horarios por Navidad: esta es la hora de cierre

Personas visitan un centro comercial durante el Black Friday (Viernes Negro) el viernes pasado, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Los centros comerciales de Venezuela extendieron sus horarios desde el pasado viernes hasta las 10:00 p. m. para atender a los visitantes durante la temporada navideña. Este horario se mantendrá por todo el mes de diciembre, informó el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo),Alfredo Cohen.

“En la última semana de diciembre antes de la Navidad, que sería desde el 16 al 23 de diciembre, vamos a cerrar a las 11:00 de la noche y vamos a abrir a las 9:00 de la mañana”, dijo Cohen en una entrevista con Unión Radio. Afirmó que este horario busca facilitar las compras navideñas durante los días en los que se concentra la mayor demanda del año.

El empresario reconoció que muchas tiendas contratan personal temporal durante el último mes del año, medida que calificó de beneficiosa para la economía pues “mucha más gente tendrá ingresos alrededor de los centros comerciales”, indicó.

Aumento de las ventas

Cohen detalló que las visitas a los centros comerciales aumentaron el pasado viernes en un 13 % a propósito del Black Friday.

Asimismo, destacó que aumentaron las ventas en los centros comerciales ubicados en el interior del país, situación que calificó de interesante, ya que generan empleo estable en las diferentes regiones.

Señala que este comportamiento es resultado de una recuperación parcial de algunos mercados regionales, la llegada de nuevas franquicias y la reactivación de centros comerciales cuyas operaciones se habían visto reducidas durante los años más críticos de la crisis económica.

