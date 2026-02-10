Jorge Rodríguez posterga elecciones en Venezuela: “No habrá en este período inmediato”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (d) habla junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE - Ronald Peña R.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó la celebración de elecciones presidenciales en un período cercano. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense Newsmax, el líder chavista condicionó el retorno a las urnas a la consolidación de un plan de “estabilización nacional” bajo la tutela económica de Washington.

“Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato”, afirmó.

A pesar de que la Constitución venezolana establece plazos claros tras la ausencia del presidente, Rodríguez defendió la continuidad de su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo la tesis de una “falta excepcional y de fuerza mayor”. Según el parlamentario, el gobierno interino se centrará en un proceso de “reinstitucionalización” antes de pactar un calendario electoral con la oposición.

“Vamos a trabajar en un calendario que convenga a todos y que garantice el respeto a todas las partes”, afirmó Rodríguez al periodista Rob Schmitt.

La administración de Delcy Rodríguez ha intensificado en los últimos 36 días una relación de “beneficio mutuo” con la Casa Blanca, permitiendo la excarcelación de centenares de presos políticos y ajustando su soberanía energética a los intereses regionales, en un esfuerzo por levantar el bloqueo económico y asegurar la permanencia del chavismo en esta nueva etapa de “reconciliación”.

Sobre el posible regreso de figuras de la oposición, como la líder María Corina Machado, Rodríguez optó por el lenguaje de la Ley de Amnistía que actualmente tramita el Parlamento. Aunque evitó nombres propios, aseguró que la ley permitirá que “actores en el extranjero” regresen al país si cumplen con la normativa, una medida que, según indicó, cuenta con el visto bueno del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Rodríguez reconoce que la economía de Venezuela estaba mal

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue el reconocimiento de Rodríguez sobre el agotamiento del modelo económico anterior. Tras más de dos décadas de retórica socialista, el legislador afirmó que Venezuela tiene una “oportunidad de oro” para avanzar hacia una economía de libre mercado.

Este cambio de rumbo se ha materializado en la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que abre la industria petrolera a la inversión privada por primera vez en 27 años.

“La gente entiende que las nuevas empresas traerán prosperidad”, señaló Rodríguez, celebrando la visita del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, el primer miembro del gabinete de Donald Trump en visitar el país tras los eventos de enero, quien estará esta semana en Caracas.

