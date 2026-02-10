Juan Pablo Guanipa, bajo arresto domiciliario: sigue su drama en Venezuela

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa. Foto: EFE - Henry Chirinos

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su residencia en Maracaibo bajo la modalidad de arresto domiciliario, según las autoridades venezolanas, apenas 48 horas después de haber protagonizado un episodio de “puerta giratoria” que encendió las alarmas de la comunidad internacional.

Guanipa, de 61 años y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado, había sido excarcelado el pasado domingo tras pasar ocho meses en prisión. Sin embargo, su libertad duró apenas 12 horas y fue arrestado de nuevo sobre la medianoche.

Durante ese breve tiempo en el que estuvo libre, el exdiputado participó en una caravana de motocicletas y ofreció declaraciones a la prensa abogando por la reconciliación y la libertad plena de todos los detenidos.

Esa misma noche, su familia denunció que Guanipa fue “secuestrado” en la urbanización Los Chorros de Caracas por un grupo de hombres armados vestidos de civil que se desplazaban en vehículos sin identificación. La Fiscalía venezolana justificó posteriormente la nueva aprehensión alegando un “incumplimiento de las condiciones impuestas”, mientras que el ministro Diosdado Cabello advirtió que “algunos políticos creyeron que podían embochinchar el país”.

Este martes, su hijo Ramón Guanipa confirmó a través de la red social X que el dirigente ya se encuentra en su hogar en el estado Zulia.

“Sentimos alivio porque la familia estará junta pronto”, dijo. El hijo de Guanipa, sin embargo, agregó que “casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena”.

La familia también extendió un agradecimiento público al gobierno de los Estados Unidos, mencionando específicamente al presidente, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su gestión en favor de los presos políticos en el país.

¿Un mensaje para los recién liberados?

El caso de Guanipa es visto por analistas y familiares como un “llamado de atención” para otros opositores excarcelados. Según Ramón Guanipa, el nuevo arresto fue una represalia directa por el hecho de que su padre decidiera hablar públicamente tras salir de la cárcel.

El incidente ocurre mientras el Parlamento venezolano debate una Ley de Amnistía General que busca sellar la “reconciliación nacional” tras la captura de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, la ONG Foro Penal ha verificado 426 excarcelaciones desde enero, aunque el Gobierno asegura que la cifra asciende a casi 900 personas liberadas desde diciembre de 2025.

