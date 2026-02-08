Juan Pablo Guanipa en libertad, a horas de la amnistía general en Venezuela

Fotografía de archivo fechada el 09 de enero de 2025 del exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa (i) junto a la líder antichavista María Corina Machado saludando a sus seguidores en una manifestación en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Juan Pablo Guanipa, dirigente político cercano a la Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado, fue excarcelado el domingo en Venezuela, un mes después de que el gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Guanipa, de 61 años, fue liberado antes de que el Parlamento venezolano vote el martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Perkins Rocha, asesor legal de Machado, también fue liberado.

Guanipa había sido detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Su liberación fue anunciada por su hijo Ramón Guanipa y poco después el propio dirigente excarcelado publicó un video en su cuenta en X, en el que muestra lo que parece ser su boleta de salida de prisión.

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio”, dijo Guanipa, quien fue vicepresidente del Parlamento.

“Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido” en Caracas. “Hoy estamos a en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, añadió.

Guanipa estuvo en la clandestinidad por meses. Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.- “Libertad para todos”

En 2017, Guanipa fue electo gobernador del petrolero estado Zulia, pero se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro por considerarla ilegítima. Fue destituido y se convocaron nuevas elecciones en el estado, cuna de la industria petrolera venezolana.

“Libertad para todos”

Machado, que abandonó Venezuela en diciembre en secreto para recibir el Nobel y desde entonces se desconoce su paradero, celebró la excarcelación de Guanipa, una figura clave de la oposición venezolana.

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!”, escribió la Nobel de la Paz en un mensaje en X.

Machado publicó una imagen de una videollamada que sostuvo con Guanipa. “Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!!”, afirmó la líder opositora.

El 8 de enero el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un “número importante” de excarcelaciones de presos políticos en medio de la presión ejercida por el gobierno estadounidense de Donald Trump. Familiares y oenegés han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

Aún quedan colaboradores de Machado presos, entre ellos Freddy Superlano y el asesor jurídico Perkins Rocha, detenidos en medio de la cuestionada reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desde 2013.

El exembajador Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo en los comicios de 2024 tras los que Maduro fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude, exigió este domingo “la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas”.

“Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas”, publicó en X González Urrutia, exiliado en España.

“Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”, agregó tras la liberación de Guanipa.

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, informó que este domingo ha verificado 11 nuevas excarcelaciones. Según sus datos, cerca de 400 detenidos por razones políticas han sido liberados desde el 8 de enero.

