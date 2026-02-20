Juan Pablo Guanipa fue liberado tras aprobación de Ley de Amnistía en Venezuela

El exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa junto a María Corina Machado en una manifestación en Caracas el 9 de enero de 2025, un día antes de la investidura de Nicolás Maduro. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa está en libertad plena. En la madrugada de este viernes 20, funcionarios de seguridad le retiraron el grillete electrónico que le pusieron el pasado 10 de febrero cuando recibió la medida de casa por cárcel.

Al confirmar la información en sus redes sociales, expresó su disposición a trabajar por la reconciliación del país, pero “con la verdad por delante” porque “una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”.

Insistió en que no es posible una reconciliación entre los venezolanos “bajo coerción”.

En este sentido, señaló que los “centros de tortura” siguen abiertos, centenares de venezolanos siguen en el exilio, decenas de militares están presos “por alzar la voz” y las leyes que “usan para reprimir siguen vigentes”.

Guanipa exigió la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, así como garantizar que todos los exiliados puedan volver a Venezuela.

Ley chucuta

Sobre la Ley de Amnistía aprobada durante la noche de este 19 de febrero en la Asamblea Nacional, el político aseguró que es un “documento chucuto [incompleto] que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”.

En su opinión, el instrumento legal sancionado “no es ninguna amnistía”.

“La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron”, enfatizó.

Guanipa fue excarcelado el domingo 8 de febrero a las 1:00 de la tarde y posteriormente a las 11:45 de la noche fue detenido nuevamente por aproximadamente 10 hombres sin identificación que lo interceptaron en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Según un comunicado de la Fiscalía, el político incumplió las condiciones de las medidas cautelares por lo que pidió casa por cárcel. Posteriormente el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, también señaló que Guanipa no acató las indicaciones dadas por el sistema de justicia al intentar «embochinchar el país».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

