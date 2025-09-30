La Navidad adelantada por Maduro empieza en Venezuela entre las tensiones con EE. UU.

Imagen de referencia de la decoración navideña que se levantó en Caracas, capital venezolana, en octubre de 2024. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El chavismo recordó que el 1 de octubre comienza la Navidad en Venezuela, un adelanto que, como en años anteriores, decretó Nicolás Maduro, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a la nación suramericana y por la respuesta de Caracas a la que considera una “amenaza” en su contra.

“El miércoles arranca la Navidad. Para los amargados no habrá, según ellos, pero para nosotros sí, para el país entero”, expresó el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en alusión al sector mayoritario opositor.

En la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro del Interior dijo que el país está “en paz” y “esperando la llegada de la Navidad” el miércoles, cuando también comienza un mes en el que, señaló, se celebrará una “fiesta religiosa” por la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el 19 de octubre.

Además, Cabello, quien tenía puesta una gorra con la frase “Dudar es traición”, dijo que la nación suramericana, su pueblo, su Fuerza Armada y los organismos policiales están “sólidamente amalgamados en una sola fuerza”, y aseguró que el chavismo “no se va a parar” pese a las “amenazas”.

Luego de que Maduro, el pasado 8 de septiembre, anunció el adelanto de la Navidad, como lo ha hecho en otros años desde que llegó al poder en 2013, comenzaron a ser decoradas varias zonas de la capital, entre ellas el Paseo Los Próceres -un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas-, aledaño al Fuerte Tiuna, uno de los complejos militares más importantes del país. Maduro explicó que se trata de una “fórmula” que ha resultado “muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y la felicidad”.

El año pasado, también en septiembre, el jefe de Estado anticipó la fiesta navideña “en homenaje” y “en agradecimiento” a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral, integrado por funcionarios afines al chavismo, proclamó su victoria, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria.

Este año la celebración comenzará después de que Maduro rubricara un decreto de conmoción externa, que se “activaría de manera inmediata” en caso de “cualquier tipo de agresión” contra Venezuela, según informó el lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. El opositor y diputado electo al Parlamento, Henrique Capriles, criticó el adelanto de las fiestas navideñas cuando, como aseguró, el salario se hace “sal y agua” y la educación “está en crisis”.

