Maduro cierra embajada en Noruega por Nobel a Machado y reorienta su diplomacia hacia África

Caracas anunció el cierre de su embajada en Noruega, tan solo tres días después de que María Corina Machado recibiera el Nobel de la Paz.

El régimen venezolano justificó la medida por “la defensa de su soberanía nacional” y con el propósito de “contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial”.

Noruega calificó la acción como “lamentable” y aclaró que la decisión sobre el premio es “independiente” de las consideraciones políticas en Oslo.

“A pesar de nuestras diferencias sobre varios asuntos, Noruega desea mantener un diálogo abierto con Venezuela y continuará trabajando en esta dirección”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores noruego.

Por su parte, la Cancillería venezolana evitó mencionar el premio y explicó que la medida forma parte de “la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior”.

El Comité Noruego del Nobel justificó la entrega del galardón a Machado por su lucha para “lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” y, en particular, por “promover los derechos democráticos”.

En agradecimiento, la líder opositora aseguró que este “es un reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos” y calificó el premio como “un impulso” para alcanzar su objetivo de “conquistar la libertad”.

Antecedentes entre Venezuela y Noruega

Las relaciones entre Caracas y Oslo se tensaron tras las elecciones presidenciales en Venezuela, sobre las que Nicolás Maduro se adjudicó una victoria en medio de acusaciones de fraude. Las actas electorales mostraban el triunfo de Edmundo González, candidato opositor.

Tras las críticas de Noruega al proceso, Maduro rechazó “el intervencionismo ilegal e inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de su democracia fuerte y participativa”.

En enero, Caracas denunció que su sede diplomática en Oslo fue “vandalizada” y acusó que estaba llena de “elementos fascistas”. Sin embargo, no ofreció más detalles.

Antes de esto, Noruega había mantenido un rol mediador en Venezuela. Fue protagonista en las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición. Un ejemplo es la firma de los acuerdos de Barbados en 2023, que incluían el levantamiento de sanciones sobre Caracas a cambio del respeto a derechos electorales y políticos.

¿Busca Venezuela cambiar su foco diplomático?

Venezuela también clausuró la sede en Australia y abrió nuevas embajadas en África, específicamente en Zimbabue y Burkina Faso.

El régimen venezolano enfatizó que estos países son “socios estratégicos en la lucha” contra “las presiones hegemónicas”.

Esta decisión se tomó en un contexto de tensiones con Estados Unidos, aliado de Australia y Noruega, derivadas de la persecución en el Caribe de grupos que el presidente, Donald Trump, calificó como narcoterroristas con vínculos a Nicolás Maduro.

