Macron advierte de un adelanto electoral en Francia si su gobierno cae

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes que podría convocar elecciones legislativas anticipadas si el Parlamento tumba al gobierno, horas antes de un discurso clave de su primer ministro, Sébastien Lecornu, ante los diputados en plena crisis política.

Este hombre de confianza del presidente debe convencer a la oposición socialista para que no sume sus votos al resto de la oposición de izquierdas y de ultraderecha en su intento de censurar al tercer primer ministro en menos de un año.

“Las mociones de censura que se han presentado son mociones de disolución [del Parlamento] y deben ser vistas como tales”, advirtió Macron durante la primera reunión de su nuevo gobierno, según la portavoz gubernamental, Maud Bregeon.

Lecornu desveló este martes su proyecto de presupuestos para 2026, antes de un discurso clave ante el Parlamento que podría sellar su rápido final si no convence a la oposición socialista.

El proyecto prevé un esfuerzo fiscal de EUR 30.000 millones (US 34.670 millones), en gran parte por una reducción del gasto público, según el Alto Consejo de Finanzas Públicas.

La segunda economía de la UE se encuentra bajo presión para reducir su elevado nivel de deuda pública (115,8% del PIB). Según el proyecto, el servicio de la deuda sería mayor que la partida destinada al gasto militar.

La líder ultraderechista, Marine Le Pen, criticó un proyecto “terriblemente malo”. Su formación ya presentó una moción de censura, que se examinará el jueves junto a la de la izquierda radical, indicaron a AFP fuentes parlamentarias.

Sin embargo, la clave de la supervivencia de Lecornu estará en su discurso de política general y en si cede a las exigencias de la oposición socialista sobre una de las grandes reformas de Macron.

“Exigimos claramente la suspensión inmediata y completa de la reforma” de las pensiones de 2023, que Macron impuso por decreto pese al rechazo popular, reiteró el lunes el líder socialista, Olivier Faure.

Al término del discurso de Lecornu, los socialistas deben decidir si cumplen su advertencia y presentan una moción de censura, que podría debatirse también el jueves, según las fuentes parlamentarias. Si todas las oposiciones la votan, caerá.

El “peligro” del ascenso de la ultraderecha

El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años a partir de 2027 de la cotización necesaria para una pensión completa cristalizan desde 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista.

Para el gobierno, la suspensión de la única gran reforma del segundo mandato de Macron costaría al menos EUR 3.000 millones (US 3.465 millones) y divide al oficialismo. La izquierda y los sindicatos quieren su derogación.

El flamante Nobel de Economía Philippe Aghion llamó incluso este martes a un acuerdo sobre una suspensión de la reforma de las pensiones, para evitar el “peligro” de la llegada del partido ultraderechista Agrupación Nacional de Le Pen al poder.

La extrema derecha lidera los sondeos de las primera vuelta en caso de elecciones legislativas o de una presidencial. Si Lecornu cae, Macron, que rechaza dimitir antes del final de su mandato en 2027, podría convocar legislativas anticipadas.

Francia registró también en septiembre protestas para reclamar una mayor justicia fiscal, cuyo detonante fue el esfuerzo de EUR 44.000 millones (US 50.800 millones) previsto para 2026 por el ex primer ministro, François Bayrou, antes de ser censurado.

La oposición socialista reclama gravar más a los ultrarricos con la introducción de varias medidas, como la llamada “tasa Zucman” consistente en imponer con un 2% anual los patrimonios superiores a EUR 100 millones.

Lecornu rechazó ya esta tasa, pero en un intento de acercarse a los socialistas, su proyecto prevé prolongar la contribución excepcional sobre los beneficios de las grandes empresas y sobre las grandes fortunas.

El plan también incluye un impuesto sobre las sociedades patrimoniales, que “tiene como objetivo contrarrestar” las estrategias legales de evasión fiscal, según el documento que pudo consultar AFP.

