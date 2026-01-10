“No se ha alcanzado ni el 1 % de las excarcelaciones anunciadas”: Edmundo González

Una familiar de presos políticos reacciona frente al centro penitenciario Rodeo I este sábado, en Zamora estado de Miranda (Venezuela). Organizaciones no gubernamentales y de oposición informaron de la excarcelación de otros tres presos políticos, como parte del proceso de liberación de un "número importante" de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades, aunque, de momento, las ONG registran una cifra inferior a 20. Foto: EFE - Ronald Peña R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Venezuela no se ha alcanzado ni el 1 % de las excarcelaciones anunciadas, denunció este sábado Edmundo González, ganador de las elecciones de ese país en 2024 según las actas electorales.

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra”, expresó González, en el exilio, a través de su cuenta de X este sábado, cuando se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes siguen detenidos en Nueva York.

Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra.



No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas.

Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.



Mi hija ha estado… pic.twitter.com/gSZ1CU18Qa — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2026

A falta de una lista oficial de personas por liberar y de personas efectivamente liberadas, distintas ONG han hecho su propio balance. Según ellas, las excarcelaciones no llegan ni a 20.

El opositor destacó que, entretanto, la zozobra de las familias continúa, incluida la del propio González, cuyo yerno, Rafael Tudares, sigue detenido, pese a que se había anunciado su liberación.

“Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, añadió.

El pasado jueves, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la nueva líder del régimen chavista, Delcy Rodríguez, informó que se iniciaba el proceso de liberación de un “número importante” de presos.

Desde entonces, han sido excarceladas figuras de renombre, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, quien fue detenido días antes de la investidura de Nicolás Maduro en 2025, y la activista y experta en temas militares Rocío San Miguel.

Sin embargo, otras liberaciones anunciadas, como la de Tudares o el también líder opositor Juan Pablo Guanipa, no se han hecho efectivas.

“La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, concluyó González.

Como explicamos en este diario, las liberaciones son un proceso complejo por la forma en que opera el régimen venezolano.

“Los presos políticos en Venezuela no son presos del gobierno en abstracto. Son presos de cada una de las tribus que se reparten el poder. Cada brazo del poder tiene sus jueces, fiscales, grupos represores y cárceles. Por lo tanto, también tiene sus presos, que funcionan como su mercancía política, económica y diplomática”, señaló en diálogo con este diario el periodista y activista Luis Carlos Díaz.

Así, aunque se ordenen o se anuncien liberaciones, su materialización depende de quien realmente tenga las llaves de las celdas, por ponerlo en palabras simples.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com