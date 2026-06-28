Fuertes lluvias golpean en el estado de Portuguesa luego de los terremotos en Venezuela

Rescatistas internacionales en La Guaira, Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña R

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Luego de fuertes lluvias que se prolongaron por al menos ocho horas en Chabasquén, en el estado venezolano de Portuguesa, se generaron graves inundaciones por el desbordamiento del río Chabasquencito.

La información que se conoce hasta el momento indica que el agua y el lodo de ese afluente han ingresado a viviendas y dejado incomunicadas algunas zonas por la afectación a tramos viales de la llamada Troncal 007, que además conecta a los estados de Lara y Trujillo.

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El punto más afectado es el municipio Monseñor José Vicente Unda. También se reportó el desbordamiento de aguas del río Saguaz.

Esta nueva situación de emergencia se presenta luego de que Venezuela fuera golpeada esta semana por terremotos que han dejado, de momento y de forma oficial, 1.450 muertos y 3.238 heridos. Con el paso restringido a La Guaira, zona especialmente damnificada por la emergencia, cada hora que pasa es crítica y disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes. Los hospitales están colapsados y la gente de pie está ayudando como puede, pero eso no es suficiente.

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Venezuela recibió a más de 1.600 rescatistas internacionales y la ONU instaló tres hospitales de campaña en La Guaira, indicó ante la agencia EFE el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla. Se han registrado más de 130 réplicas en el país desde el miércoles.

Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de USD 6.700 millones.

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