Terremotos en Venezuela en vivo: el papa reza por los muertos y agradece a los rescatistas

Personas participan en las labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto en La Guaira, Venezuela. Foto: EFE - Henry Chirinos

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Los terremotos que golpearon Venezuela esta semana han dejado, de momento y de forma oficial, 1.430 muertos y 3.238 heridos. Con el paso restringido a La Guaira, zona especialmente damnificada por la emergencia, cada hora que pasa es crítica y disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes. Los hospitales están colapsados y la gente de pie está ayudando como puede, pero eso no es suficiente.

Venezuela recibió a más de 1.600 rescatistas internacionales y la ONU instaló tres hospitales de campaña en La Guaira, indicó ante la agencia EFE el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla. Se han registrado más de 130 réplicas en el país desde el miércoles.

Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de USD 6.700 millones.

Así le hemos contado en El Espectador lo que ha sucedido en el país vecino

Desde testimonios de cómo han vivido los venezolanos la tragedia:

Una dictadura y ahora dos terremotos: Venezuela no aguanta una tragedia más

Venezuela: la tragedia que dejó al desnudo a un Estado que no está

Hasta un video sobre los terremotos que han ocurrido allí:

También hemos contado La Guaira, uno de los epicentros de la tragedia:

Antes de la tragedia y en medio de la destrucción, en fotos: así quedó La Guaira, VenezuelaLos problemas de La Guaira, la “puerta a Venezuela” que quedó bloqueada con los terremotos

¿Busca a un desaparecido por los terremotos en Venezuela?

Gracias a una iniciativa civil se creó la página desaparecidosterremotovenezuela.com. Allí se han reportado más de 59.000 personas desaparecidas y más de 8.000 que han podido ser contactadas.

Si está en búsqueda de sus seres queridos, recomendamos acudir a esta herramienta.

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El sumo pontífice expresó este domingo su “gratitud y aliento” a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos, que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El jerarca de los católicos en el mundo, ante los fieles que lo escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor en Roma, rogó por el “eterno descanso de los fallecidos” y renovó su “cercanía espiritual” a sus familiares y a todos los damnificados por esta “tragedia”.

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