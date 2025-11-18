Logo El Espectador
Mundo
Venezuela

Machado presentó su “Manifiesto de Libertad” para Venezuela: “El abuso llega a su fin”

La opositora dio a conocer un documento en el que esbozó varios puntos que, según ella, serán los pilares de la nueva Venezuela.

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025 - 04:42 p. m.
María Corina Machado dijo que la estrategia de Donald Trump, que ha incluido los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe, es “absolutamente correcta”.
Foto: EFE - Paolo Aguilar
Foto: EFE - Paolo Aguilar
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, publicó en sus redes sociales un postulado, compuesto de varios puntos, que denominó el “Manifiesto de Libertad” para Venezuela. En él, y desde la clandestinidad, aseguró que el país se encuentra en el umbral de una nueva era y sentenció que el “largo y violento abuso de poder del régimen llega a su fin”.

Haciendo eco de la campaña que realizó a la par de Edmundo González Urrutia, a quien defiende como el ganador de las elecciones presidenciales del año pasado, Machado mencionó que la idea que tiene de gobierno incluye un modelo de libre mercado y un Estado acotado. En un escenario sin el chavismo en el poder, aseguró que se garantizará el derecho a la propiedad y a “recuperar lo que nos fue robado”.

En el manifiesto también estipuló que “Venezuela será líder en el hemisferio occidental, convertida en el principal centro energético, símbolo de independencia y de innovación”, y que la economía del país se podría triplicar en una década, apalancada en la privatización de empresas estatales y la explotación de sectores clave como el petróleo y el gas. Prometió, entonces, que “la riqueza nunca más volverá a concentrarse en manos de un solo poder centralizado”.

Otros puntos que incluyó en el documento fueron los que tienen que ver con el retorno a casa de los cerca de ocho millones de venezolanos que han sido obligados a salir del país, razón por la cual le pidió a cada familia que “vuelva a estar unida” en su propia tierra. Además, mencionó el derecho a la seguridad. Según ella, eso pasa por “restaurar la confianza entre el Estado y los ciudadanos”. Habló, a la vez, de una restructuración en las Fuerzas Armadas, que han jugado un rol clave en el mantenimiento de Nicolás Maduro en el poder.

Finalmente, Machado no dejó de lado el tema de la libertad de reunión y la libertad de expresión, y dedicó un apartado completo a la rendición de cuentas que debe pesar sobre el régimen chavista: “Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”.

La opositora ha mostrado su apoyo a la aproximación que Estados Unidos ha tenido con respecto a Venezuela. De hecho, aseguró que “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump está acabando con ella”. Dijo, además, que la estrategia del republicano, que ha incluido los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe, es “absolutamente correcta”.

Por Redacción Mundo

Robin(23292)Hace 13 minutos
La novel de güerra y su postura frente a la "insoportable levedad del ser".
Alejandro Guerra Palacio(hk140)Hace 1 hora
Una Nobel de Paz , aprobando la voladura de lanchas sin armas y que provocan la muerte de sus tripulantes, acusados de narcotraficates , negándoles un debido proceso jurídico, no tiene justificación. Deberían quitarle esa distinción.
  • L M(0q2lm)Hace 8 minutos
    HUMO. Aquí tuvimos un nobel de paz,que le dió impunidad total y un sueldo de 42 millones de pesos a criminales de lesa humanidad. Quizás quizás, quizá!no te acuerdas
