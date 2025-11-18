Maduro, dispuesto a un “cara a cara” con Trump, quien no descarta nada frente a Venezuela

Donald Trump acusó al gobierno de Nicolás Maduro de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a Estados Unidos. Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Nicolás Maduro se mostró dispuesto a hablar “face to face (cara a cara)” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abrió la puerta a un diálogo con el líder chavista.

Maduro, tras ser consultado acerca de las declaraciones del republicano sobre la posibilidad de establecer “discusiones” entre ambos países, aseguró que “el que quiera hablar con Venezuela, hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema”, en momentos en los cuales Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, algo visto por Caracas como una “amenaza”.

“El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela”, expresó en su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). No obstante, aclaró que lo que “no se puede permitir” es que “se bombardee y masacre” al pueblo venezolano.

Para el jefe en Miraflores, “solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo”, lo que, aseguró, ha sido la “posición invariable” de su administración.

“El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz”, sostuvo Maduro, quien cuestionó “firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países”.

El lunes, el presidente de Estados Unidos insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con Maduro.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, afirmó Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano señaló que Maduro “no ha sido bueno con Estados Unidos” y acusó de nuevo a su gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

Trump declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

En medio de ello, se conoció que el Departamento de Estado designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo gobierno considera esa afirmación como “un invento”.

